Perfumerías Avenida dice adiós al basket

El Grupo Recio, propietario de la cadena nacional Perfumerías Avenida, ha puesto fin a su etapa como patrocinador principal del Club Baloncesto Perfumerías Avenida, por lo que el equipo de Salamanca dejará atrás su actual denominación después de 25 años en los que ha sumado 29 títulos.

La entidad salmantina comunicó la marcha del que ha sido su sustento primordial durante los últimos veinticinco años, cuando llegó la familia Recio en sustitución de Halcón Viajes.

El presidente, Jorge Recio, fue el encargado de anunciarlo durante una rueda de prensa a la vez que el club lo difundía a través de sus redes sociales.

Recio reveló que el grupo perfumero ha invertido 19 millones de euros durante este tiempo, y que da un paso al lado a falta de que se conozca quién se hará cargo de la estructura. Aún así, el mandatario ha anunciado que seguirá un año como mínimo y que las negociaciones siguen en curso con el nuevo grupo que tome el relevo de la compañía radicada en la ciudad del Tormes, sin que el traspaso esté todavía atado. En este sentido, ha señalado que han contactado con otras empresas salmantinas pero que estas les han cerrado "todas las puertas".

Sobre lo deportivo, Jorge Recio ha apuntando que la escuadra azulona seguirá compitiendo aunque con un presupuesto menor y "probablemente" todavía con la denominación de Perfumerías Avenida.

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Durante este cuarto de siglo el equipo charro ha conseguido 29 trofeos entre Europa -con el hito de la Euroliga femenina alzada en 2011-, y España, siendo el conjunto más laureado en el baloncesto español, con ocho títulos de liga y diez Copas de la Reina. n