Fútbol
El fútbol de cantera, protagonista hoy por partida doble en Zamora
Valorio acoge este sábado la disputa del XII Torneo Elvira Fernández y los anexos albergan el V Memorial Antonio Fernández Carbajo
Con la conclusión de las diferentes ligas regionales y el fin de la competición provincial, el fútbol base toma protagonismo este fin de semana en los campos de la capital zamorana con la disputa de dos torneos con la cantera como eje central: el XII Torneo Diputación de Zamora "Elvira Fernández" Caja Rural y el V Memorial Antonio Fernández Carbajo.
Valorio, sede del campeonato del CD Amor de Dios
El torneo que organiza desde hace más de una década el CD Amor de Dios regresa este sábado a Valorio con una jornada cargada de partidos en el que las jóvenes promesas de 12 clubes de Castilla y León medirán sus fuerzas en una edición que mantiene su apuesta por el fútbol siete y la formación, pues cada equipo disputará un mínimo de seis encuentros con la intención de otorgar minutos a los más de 450 futbolistas que saltarán al verde. Jugadores del equipo anfitrión, la UD Toresana, el CD San José o el Ciudad Rodrigo, entre otros.
La cita arrancará a las 9.00 horas y se prolongará hasta las 21.00 horas con dos partes bien diferenciadas: por la mañana, los conjuntos competirán un sistema de liguilla inicial; por la tarde, los equipos se dividirán, en función de los resultados, en una Fase Oro y una Fase Plata.
Semifinales por Antonio en los anexos del Ruta de la Plata
No será esta la única cita con la cantera como protagonista en Zamora este fin de semana. No muy lejos, en los anexos del Ruta de la Plata, se celebrará la quinta edición del "Memorial Antonio Fernández Carbajo", torneo que sirve de homenaje y recuerdo a una figura importante del fútbol formativo local.
En esta ocasión, repitiendo el formato del pasado curso, el torneo abre hoy con la disputa de dos semifinales entre los cuatro equipos juveniles participantes: por un lado del cuadro estarán Pinilla y La Amistad 2.000, que jugarán a las 15:30 horas; por el otro, Sporting de Zamora y San Lorenzo, que jugarán a continuación. La gran final espera mañana en Moraleja.
- Castilla y León y otras 13 comunidades emprenderán acciones judiciales contra el Gobierno por incumplir la normativa sobre conservación del lobo
- Un rasca de la ONCE da esta gran alegría a una zamorana
- El puente de la Hiniesta, repleto de eventos en Zamora
- La Guardia Civil cede unas palmeras al Ayuntamiento y las ha trasplantado en esta rotonda de Zamora
- Pidió un préstamo de 74,98 euros en Benavente: se destaparon comisiones desproporcionadas
- Ifeza regresa a los años 80 con los DJs zamoranos de la época
- La presión fiscal de Ribadelago duplica el de Madrid: "Son impuestos de lujo para pueblos en abandono"
- El tramo luso de la carretera de Braganza a Puebla de Sanabria, a punto de perder 29 millones de financiación europea