Los atletas del futuro se dan cita en la Ciudad Deportiva

La Ciudad Deportiva Municipal de Zamora acogerá este sábado, 16 de mayo, el Campeonato en Edad Escolar de Castilla y León, una competición que reunirá a los mejores atletas escolares de la comunidad autónoma agrupados en diferentes equipos en representación de centros escolares o municipios de la Comunidad, tanto en categoría masculina como femenina.

Cada equipo estará compuesto por 8 atletas (7 titulares y 1 reserva) y cada atleta sólo podrá participar en una prueba individual del programa y en la prueba de relevos. También competirán, formando parte de las selecciones provinciales invitadas, siete atletas de categoría masculina y siete atletas de categoría femenina, federados o no, que no formen parte de los equipos escolares representantes de esa provincia y que se designarán por la Comisión Provincial Coordinadora de Juegos Escolares correspondiente, a propuesta de la Federación de Atletismo de Castilla y León o de la Delegación Provincial de Atletismo.

En cada equipo de centro escolar, al menos la mitad de sus componentes (cuatro atletas) deben estar matriculados/as en ese centro. En cada equipo de Ayuntamiento, al menos la mitad de sus componentes (4) deben estar empadronados/as en ese Ayuntamiento. Habrá una clasificación final por equipos escolares, que saldrá de la suma de las puntuaciones de los/las atletas de cada equipo en las pruebas individuales y en el relevo. Habrá también una clasificación final por provincias. Cada selección provincial estará formada por los representantes de los equipos y por los invitados de esa provincia, puntuando en cada prueba el mejor resultado de los participantes (el del equipo y el invitado).

Habrá dos categorías. Por un lado, la competición infantil (nacidos/as en los años 2013 y 2014), donde también podrán participar los nacidos en 2015 en las pruebas de 1.000 metros, salto de altura y salto de longitud. Además, tendremos categoría cadete (nacidos/as en los años 2011 y 2012).

En infantil se disputarán las pruebas: 80 metros lisos, salto de longitud, peso, 220 metros vallas, altura, jabalina, 1.000 metros y relevos 4x80. En categoría cadete las competiciones serán: 100 metros lisos, longitud, peso, 300 metros vallas, altura, disco, 1.000 metros y relevos 4x100.

La competición arrancará a las 11:00 de la mañana y se prolongará hasta las 14:30, aproximadamente. Se espera la presencia del director general de Deportes, Enrique Sánchez-Guijo, así como del presidente de la Federación de Atletismo de Castilla y León, Gerardo García Alaguero, junto a otras autoridades locales y provinciales de Zamora. Recibirán trofeos los tres primeros equipos escolares clasificados, así como las mejores selecciones provinciales.

Por otra parte, la décima edición del Campeonato en Edad Escolar de Castilla y León de Salvamento y Socorrismo, organizado por la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León, reunirá también hoy sábado, en la Piscina de la Ciudad Deportiva de Zamora, a más de 130 socorristas de siete provincias de la comunidad autónoma.

Durante la jornada de competición, que comenzará a las 10:45 horas, se disputarán dos pruebas individuales (50 metros remolque de maniquí y 100 metros socorrista) y una por equipos (4x50 metros relevo combinado) de las categorías alevín e infantil.

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Castilla y León estará representada en todas las categorías por un total de 136 socorristas (71 femeninas y 65 masculinos) de ocho provincias y trece equipos. n