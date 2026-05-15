Sergi López, jugador del Zamora CF: "Quedan dos partidos y nadie va a dejar de competir"

Sergi López, jugador del Zamora CF, indicaba este viernes que los rojiblancos no se dejarán llevar en este final de liga pese a ser ya equipo de play-off. El futbolista no dudó en asegurar que el equipo intentará ir a por la segunda plaza de la tabla y, para ello, buscará ganar a un CP Cacereño que llega jugándose la vida al Ruta de la Plata.

Objetivo cumplido, pero queda trabajo

López no dudó en señalar que la semana ha sido feliz y tranquila. "La gente y la afición está contenta. Al final ya hemos llegado al objetivo que hemos perseguido durante toda la temporada y, por fin, las palabras han dejado esas palabras y ya son hechos", afirmaba el jugador rojiblanco, apuntando que el equipo ahora se centra en "seguir compitiendo hasta que acabe la temporada". Un objetivo que busca porque eso le beneficiará en el futuro. "Es importante llegar al final de la mejor manera porque eso, al final, nos da una confianza que en otras situaciones no tienes. Creo que esa confianza nos puede ayudar en el play-off", relataba el jugador aseverando que el plan rojiblanco había salido bien. "Al final, el medio "meme" de Fermín, parece haber funcionado y hemos llegado a donde esperábamos como queríamos. Ahora solo queda seguir apretando hasta el final para intentar cumplir el sueño".

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El segundo puesto y enganchar más a la afición

El Zamora CF, por tanto, no planea bajar los brazos en las dos últimas jornadas de liga. Todo lo contrario. Y esa idea la transmitió de forma muy clara Sergi López: "Por supuesto, quedan dos partidos y nadie va a dejar de competir, vamos a intentar ganarlos todos porque cuanto más larga es la racha es mejor para todos. Y, además, siempre está la opción de entrar como segundo y la ventaja que eso te da en un play-off. Nuestra intención es luchar por ello, lo intentaremos hasta ver qué pasa".

Por otra parte, el futbolista subrayó que, más allá del interés clasificatorio, ganar el último partido en casa puede ser también un impulso para reunir más apoyo de cara al play-off y el vestuario valora mucho el respaldo de su público. "Al final, este objetivo o cada partido no es lo mismo sin la afición. Toda la plantilla tiene claro que, cuánto más gente venga a animar y cuánta más ilusión haya, a nosotros nos va a ir mejor", indicó.

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Lo importante: sumar al grupo

En el apartado individual, el jugador afirmó que la ética de trabajo en el Zamora CF no pasa por los minutos de juego, pasa por sumar al equipo y él ha tratado de hacerlo lo máximo posible a lo largo de la temporada pese a sus minutos de juego. "Creo que siempre hay que intentar estar enganchado, cumpliendo con el rol que te toque, juegues más o menos. Hay veces que me ha tocado más (jugar) y otras menos, pero siempre buscas estar preparado, lo más preparado posible, para dar el nivel", comentó, dejando ver su compromiso en el día a día.

Un partido difícil

Por lo que respecta al próximo partido, Sergi López no dudó en asegurar que la contienda del domingo será fácil. Todo lo contrario. "Vienen con la necesidad de ganar y será un partido duro, se están jugando la vida. Yo he estado un par de años en esa situación, en posiciones de descenso, y lo único que piensas es en dejártelo todo. Eso es lo que van a hacer, van a venir a darlo todo y rezar para que salga bien. Nos propondrán un encuentro complicado", explicó.

Los rumores fuera del Ruta

Además, Sergi López destacó que pese a los típicos rumores de final de temporada, en el vestuario rojiblanco la vista está puesta en los objetivos y no en lo que pueda suceder fuera del Ruta de la Plata. "Todo el mundo está muy concentrado ahora en lo que toca, en el objetivo que tenemos ahora mismo. Lo que se hable fuera, el ruido, para nosotros queda ahí: fuera. Lo importante es terminar la temporada bien e intentar que sea celebrando todos juntos, con la ciudad entera, algo bonito", dijo.