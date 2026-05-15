Primera FEB y Challenge ya luchan por el ascenso a la máxima categoría

El CB Leyma Coruña parte como claro favorito para conseguir la plaza de ascenso a la Liga ACB que está en juego en el play off de Primera FEB del que se cayó por muy poco el CB Zamora. El equipo gallego ha compartido durante toda la temporada los primeros puestos de la Liga con el Obradoiro que terminó consiguiendo el ascenso directo como campeón.

El equipo gallego buscará un puesto en la "final four" que él mismo acogerá en el Coliseum de A Coruña, se enfrentará al Hestia Menorca en la eliminatoria al mejor de cinco partidos que comenzaba este jueves al cierre de esta edición.

El otro gran favorito parece ser el Agropan Palencia que se mide con un Fuenlabrada que está acabando la temporada en muy buena forma; el campeón de Copa, Estudiantes, tendrá que cruzarse con Alicante, verdugo del CB Zamora hace una semana en el Ángel Nieto; y Gipuzkoa jugará contra un Oviedo dispuesto a conseguir el billete para A Coruña.

Por otra parte, en el Pabellón de Navia de Vigo se jugará este sábado y domingo la final a cuatro de la Liga Challenge de la que se cayó el Recoletas al perder en Melilla en el segundo partido del play off. De esta forma, el equipo norteafricano tendrá como rival este sábado (18.00 horas) al equipo anfitrión, un Celta que parece ligeramente por encima de sus tres rivales por lo demostrado a lo largo de la temporada. En la segunda semifinal jugarán Unicaja Mijas-Osés Construcción (20.30h), un duelo muy equilibrado a priori y con difícil pronóstico.

La final se jugará el domingo a las 17.30 horas y podrá seguirse de manera íntegra a través del canal oficial de Youtube de la FEB, a igual que las dos semifinales de la tarde de este sábado.

Liga Endesa

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Con un pronóstico totalmente incierto dada la igualdad reinante entre ambos equipos, esta noche se inicia el primer encuentro de la Final de la LF Endesa, un choque en el que el Casademont Zaragoza y el Valencia Basket pelearán por un punto clave en el desarrollo de su serie y que acercará a su poseedor a la conquista de un título que podría decidirse el próximo domingo en el Roig Arena (J-21h / TDP). Una final en la que el Valencia Basket defenderá su condición de vigente campeón, en la que será su sexta final consecutiva y a la búsqueda de su cuarto título, pero en esta ocasión, sin poder contar con el factor cancha a su favor. Y es que ese privilegio le corresponderá a un Casademont Zaragoza que culminó como líder la temporada regular. n