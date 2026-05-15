Óscar Cano, entrenador del Zamora CF, antes del duelo ante el CP Cacereño: "La única forma de llegar bien al play-off es no bajar el nivel"

El Zamora CF afronta el penúltimo partido de liga frente al CP Cacereño en un momento de plenitud emocional tras certificar matemáticamente su presencia en el play-off. Un objetivo que no ha aminorado la carga de trabajo para el conjunto rojiblanco, al que le quedan objetivos por delante y que debe prepararse lo mejor posible para el final de temporada. Así lo reconoció Óscar Cano, afirmando que la semana de entrenamientos ha sido “de satisfacción y de exigencia”, dos sensaciones que conviven tras un camino “difícil y por momentos muy duro”.

La gente quiere más

El técnico granadino se mostró feliz por la clasificación, afirmando que se logró "dos semanas antes delo esperado porque la fortuna acompañó, pero que con la clasificación, la responsabilidad aumenta. “Cuando consigues cosas, la gente espera que sigas consiguiéndolas”, indicó, consciente de que el nuevo objetivo es intentar ascender, por todos los medios posibles. Y, para ello, hay que seguir esforzándose.

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El entrenador insistió en que el equipo debe mantener el nivel de entrenamiento y buscar la mejor clasificación posible, ya que terminar segundo otorgaría el factor campo en la primera eliminatoria. “La única forma de llegar bien al play-off es no bajar el nivel”, subrayó, aplicando una lógica innegable.

“Llegamos en un gran momento, pero el playoff vendrá cuando tenga que venir”

Cano ha evitado pensar en si sería mejor que el play-off comenzara ya, pese al buen estado del equipo. Prefiere centrarse en que los últimos dos partidos han mostrado a un Zamora CF sólido “durante muchos minutos, con balón y sin balón”. El técnico recalcó que el rival del play-off se decidirá en estas jornadas y que no tiene sentido anticipar escenarios antes del término de liga.

Ambición clasificatoria y un vestuario que sigue respondiendo

El entrenador reconoció también que, una vez logrado el objetivo principal, aparecen otros retos, como pelear por el segundo puesto o cerrar la liga en casa con una victoria para enganchar a más público. Cano recuerdó que su predicción de que el equipo entraría en play-off no fue un acto de fe, sino una convicción basada en lo que veía cada día: “Cada cosa que proponíamos para competir medio salía y el equipo trabajaba sin descanso”. Precisamente, Cano destacó que la plantilla ha mantenido siempre la intensidad, incluso en los momentos más difíciles.

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Esa sensación, Cano la sigue teniendo. "Tras dos días de descanso, los jugadores regresaron y entrenando como siempre”, afirmó este viernes, confiando que seguirán dando el máximo este domingo.

Gestión de esfuerzos: “Quiero que todos estén preparados”

Sobre posibles rotaciones, Cano aseguró que no planea "grandes cambios en la alineación", aunque sí quiere que todos los jugadores estén listos para asumir el rol que toque en cada partido. Puso como ejemplo a Mario, que ha pasado de no jugar a encadenar varias jornadas participando, o a Carbonell, capaz de entrar desde el banquillo y marcar diferencias con su velocidad.

El técnico felicitó por ello, especialmente, a los menos habituales por su profesionalidad: “Siguen entrenando como bestias y cada vez que ingresan en el campo anteponen lo que tienen que hacer”. Una actitud clave porque su intención es que "todos estén preparados" para competir el tiempo que sea necesario.

Parte médico: luces y sombras

Marcelo ya volvió a una convocatoria y evoluciona bien, aunque aún necesita ritmo competitivo tras un periodo largo de inactividad. Más preocupante es el caso de Farrel, cuya lesión mantiene un pronóstico incierto. Cano se detiene en su situación personal: “Detrás del futbolista hay una persona que está sufriendo mucho”. El técnico lamenta la incertidumbre que genera una lesión sin plazos claros, especialmente en un jugador joven que estaba creciendo con fuerza.

Por el contrario, Erik y Diego ya están recuperados, lo que aumenta la competitividad interna.

Un Cacereño en plena necesidad

Por último, el técnico advirtió de la complejidad del rival que tendrán enfrente este domingo en el Ruta de la Plata. El CP Cacereño llega obligado a ganar para salvarse y en un gran momento ofensivo, con ocho goles en las dos últimas jornadas y una victoria contundente ante el Castilla. “Viene un equipo muy peligroso que se está jugando mucho”, resume Cano.