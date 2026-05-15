Adriana Cerezo pierde su corona europea en Munich

La madrileña enraizada en Zamora Adriana Cerezo (-49 kg) y el alicantino Jairo Agenjo (-54 kg) lograron este jueves las medallas de bronce y oro, respectivamente, en la última jornada del Campeonato de Europa, que se disputa en Múnich (Alemania).

Adriana Cerezo, tercera cabeza de serie, cedió la corona continental al caer en semifinales ante la turca Elif Akgul (2) que no pudo derrotarle hasta las últimas décimas del combate(6-4) a sólo cuatro décimas de segundo del final del combate. Había perdido el primer asalto (5-4), ganado el segundo (2-3).

La zamorana había derrotado a Akgul el pasado año en la final del Open de Croacia.

Antes, había superado a la croata Sofía Hinic (2-0) y a la búlgara Aleksandra Georgieva en su camino hacia las medallas.

La luchadora enraizada en la localidad zamorana de Fuentespreadas agranda así su palmarés internacional con solo 22 años en el que figuran además plata olímpica de Tokio 2020, bronce mundial de Bakú 2023 y tres metales continentales: oro en Sofía 2021 y Belgrado 2023, y bronce en Mánchester 2022.

Cerezo llegaba a Munich en un gran momento de forma tras conseguir en el pasado mes de abril la medalla de oro en el prestigioso Open de España. Además, este mismo año 2016, había sido segunda en el Open de Alemania donde fue derrotada en la final por la china Xiaolu Fu.

Agenjo, de 18 años, campeón de Europa júnior y bronce en el pasado Europeo sub-21, completó un torneo sobresaliente en su primera participación en una gran competición absoluta, pese a contar con un cuadro de competición muy exigente.

El jonense superó en primera ronda al estonio Hanalfi, posteriormente al turco Yanaldi y alcanzó la final tras derrotar al griego Psarros.

En el combate decisivo, ante el italiano Gaetano Cirivello, el alicantino mostró todo su potencial. Ganó el primer asalto por 14-7 y, en el segundo, lejos de conformarse con administrar la ventaja, amplió la diferencia para conquistar un oro incontestable (19-7).

Este jueves también compitieron Tania Cartiñeira (+73 kg) y el campeón del mundo en 2022 Daniel Quesada (-74 kg), que se quedaron a las puertas del podio tras caer en cuartos de final.

España, representada en el Campeonato de Europa por 16 competidores, cierra su participación con cinco medallas, ya que a los metales logrados en esta jornada se suman las platas de Sergio Troitiño (-87 kg), Iván García (+87 kg) y Elsa Secanell (-62 kg).

Con estos resultados, la delegación española mejora el balance del último Europeo disputado en Belgrado, donde logró cuatro medallas, dos de oro y dos de bronce.

El mayor éxito reciente del taekwondo español en un Campeonato Europeo sigue siendo el torneo de Manchester 2022, en el que España conquistó nueve preseas.

Parataekwondo

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En el torneo de parataekwondo que se disputa junto al Absoluto, España, representada por dos competidores, también consiguió una medalla de bronce por medio de Joel Martín Villalobos (K44 -63 kg). n