Villarreal B se perfila como rival del Zamora en la fase de ascenso

El Villarreal B sería actualmente el rival que le correspondería al Zamora CF en el play off de ascenso a Segunda División por ocupar el cuarto puesto en la clasificación del Grupo 2. El filial del Villarreal ya se enfrentó al equipo rojiblanco en otra fase de ascenso a la división de Plata y lo eliminó en la temporada 2008-09 con un 0-2 en el Ruta de la Plata y 2-0 en la localidad de La Plana.

Y no parece fácil que el submarino amarillo pueda caerse de esa cuarta plaza actual ya que jugará en las dos últimas jornadas con los dos últimos clasificados del Grupo B, Sevilla Atlético y Sanluqueño.

En caso de que el Zamora lograse desbancar al Celta Fortuna del segundo puesto, hoy por hoy tendría como rival al Europa, quinto clasificado, aunque el Cartagena, que es sexto, o el Algeciras -séptimo-, también podrían meterse en la plaza de play off. El Club Esportiu Europa de Barcelona visitará este sábado a un Nástic que también fue rival del Zamora CF en otro play off pero que atraviesa por malos momentos esta campaña situado en puestos de descenso y muy necesitado de puntos para salir del pozo. Y cerrará la liga regular el equipo barcelonés recibiendo a un Ibiza que ya no se jugará nada para entonces.

En todo caso, no parece sencillo alcanzar al Celta B que está a tres puntos ya que recibe esta jornada al Lugo, en tierra de nadie. En todo caso, en la última jornada tendría que jugársela contra un Barakaldo que también está luchando por entrar en la fase de ascenso. En caso de empate a puntos entre el Zamora y el Celta Turista sería difícil establecer quién sería el segundo clasificado ya que los encuentros entre ambos terminaron en empate y en el cómputo general de goles a favor y en contra el filial tiene actualmente +14 y el rojiblanco, +13.

En el play off de ascenso participarán los ocho clubes clasificados entre los puestos segundo y quinto de cada uno de los grupos, cruzándose segundo y tercero, con cuarto y quinto del otro grupo en eliminatoria de ida y vuelta.

El Zamora intentará terminar segundo porque tendría asegurado el factor campo en las dos eliminatorias posibles, ya que si acaba tercero, en la segunda eliminatoria podría perder esa ventaja.

En el partido de vuelta se disputará una prórroga si hay empate a goles entre ambos rivales y si continúa el empate, se declarará vencedor al equipo que hubiese obtenido mejor posición en la fase regular. Los ganadores de las dos finales conseguirán el ascenso a Segunda División.

En todo caso, el Zamora deberá luchar hasta el final para intentar afianzar la tercera plaza -tiene cuatro puntos de ventaja respecto al Pontevedra- o incluso alcanzar esa segunda que está a tres puntos, que serían cuatro en caso de que el Fortuna presentase mejor golaverage general.

Como es sabido, el primer rival será un Cacereño que llegará este domingo al Ruta de la Plata (17.30 horas) situado a un solo punto del descenso y en la última jornada se enfrentará a un Talavera situado en el puesto 18 pero a solo dos puntos del equipo extremeño. En la última jornada, el Zamora CF visitará al Arenas de Getxo, duodécimo, que ya no se juega nada.

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Por otra parte, el Ourense CF que se encuentra también en puestos de descenso y a dos puntos de la salvación, anunció este miércoles que el técnico valenciano Dani Llácer no dirigirá al equipo en los últimos dos partidos, en los que intentará evitar el descenso de categoría. n