El vídeo del ascenso del BM Zamora desde el vestuario: "El primer año aprendemos, el segundo ascendemos"

Cuatro días después del ascenso, el equipo compartía en su canal de YouTube un vídeo en el que se repasan, desde el punto de vista de los chicos, los momentos más emocionantes del antes, el durante y el después del partido más importante en la historia reciente del balonmano en Zamora.

Desde el principio, el técnico lo tenía claro y así se lo hacía saber a los chicos: este año, Zamora había ido a ganar. Parecía que todo se había alineado para darle el ascenso a los zamoranos, el propio Félix Mojón se lo recalcaba a los jugadores: "Hemos llegado al partido que queríamos en las condiciones que queríamos", les decía tratando de allanar el terreno antes de un partido del que esperaba salir ventajoso, y así fue.

Un ambiente inmejorable

Aunque el peso del partido se deja ver en el vídeo, y los propios jugadores reconocían antes de salir al campo que no lo tenían fácil, la energía durante toda la jornada era optimista. En las gradas, los zamoranos que viajaron hasta O Rosal para arropar al club vitoreaban y ondeaban la bandera zamorana con la alegría de ver el panorama a favor.

Unos jugadores descansados y con confianza que, pese a la presión de un partido fundamental, supieron defender sus colores, y un técnico que, pese a la situación, supo alejar la tensión y los nervios del vestuario.

La emoción de la victoria final también se deja ver en el vídeo, tanto por parte de la afición como del equipo, que bien sabía desde el principio lo arropado que estaba, como dejaba ver su entrenador al inicio: "Hoy jugamos todos, no estamos solos en el campo".

Hace cuatro días, con todos los ojos puestos sobre ellos, el club consiguió que la bandera de Zamora ondeara con alegría lejos de casa. Hoy, con este vídeo, también nos hacen partícipes de los momentos más suyos.