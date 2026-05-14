Triatlón Duero firma un destacado fin de semana en el circuito Regional de Duatlón

El club Construcciones Martín Peña–Triatlón Duero continúa mostrando un excelente estado de forma en esta fase de la temporada, con resultados destacados en varias pruebas del circuito de la Federación de Castilla y León de Triatlón. La última parada competitiva llegó con el X Duatlón Sprint de Santa María del Páramo, donde el club zamorano participó tanto en categorías de menores como en las pruebas absolutas.

En la competición infantil, la Escuela Triduera volvió a demostrar su progresión. Andrés Sacristán logró la medalla de plata en Prebenjamín, mientras que Enzo Almeida se hizo con el bronce en Benjamín. Además, los jóvenes Pablo Antón, Gael Rodríguez y Hugo Almeida firmaron actuaciones muy sólidas, quedándose a las puertas del podio y confirmando el buen momento de la cantera. Estos resultados refuerzan el trabajo formativo del club y su apuesta por el desarrollo de los más pequeños a través del duatlón.

En la categoría absoluta, el equipo también brilló sobre las distancias de 4,3 kilómetros de carrera a pie, 20,7 kilómetros de ciclismo y un último tramo de 2,1 kilómetros de carrera. Destacaron los segundos puestos de Jorge Muñiz en Senior, Begoña Madrigal en Veteranas 1 y Ana Fadón en Veteranas 2, consolidando una presencia constante en los puestos de honor. A ellos se sumaron el cuarto puesto de Sandra M.ª Felipe en Senior femenina, el séptimo de Alejandro Montalvo en Senior masculino y el sexto de Javier Enríquez en Veterano 1.

Estos resultados permitieron al club alcanzar el primer puesto por equipos en categoría femenina y el segundo en la clasificación masculina, un logro que confirma la solidez del proyecto deportivo del Triatlón Duero.

La actividad del fin de semana no terminó ahí. En la I Gravel Dual Bike Valle de Vidriales, dentro de la modalidad BTT sobre 60 kilómetros, Iván Moreira se impuso en Senior, mientras que Cristian Aliste fue segundo en Máster 30, ampliando el botín competitivo del club en una disciplina diferente pero igualmente exigente.

Para cerrar la jornada, Javier Carracedo completó los 14 kilómetros de la XVIII Xtreme Lagos 2026, en los Picos de Europa, con un tiempo de 1h 07’26’’, demostrando la versatilidad del equipo en pruebas de montaña.