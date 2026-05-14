El Torneo Diputación de Zamora "Elvira Fernández" vuelve a sus orígenes por la duodécima edición

El XXII Torneo Diputación de Zamora “Elvira Fernández” – Caja Rural volverá a convertir este sábado los campos de Valorio en el epicentro del fútbol base regional. La cita, organizada por el Club Deportivo Amor de Dios, reunirá a más de 450 jugadores y jugadoras de categorías Prebenjamín, Benjamín y Alevín en una edición que recupera el espíritu de sus primeros años: fútbol 7, convivencia y la participación de los equipos que apostaron por el torneo en sus inicios.

Un torneo importante a todos los niveles

Como bien apuntó el concejal de Hacienda Diego Bernardo, el campeonato es ya "un evento consolidado y esperado en estas fechas”, cuya continuidad demuestra que “se están haciendo bien las cosas”. Bernardo recordó, además, que la ciudad apuesta por el deporte como herramienta educativa y de valores, y que la llegada de cientos de familias supondrá un impulso para la hostelería y el comercio local. “Van a venir más de 450 jóvenes con sus respectivas familias”, señaló, insistiendo en que la jornada será “una fiesta del deporte y de convivencia”.

Desde la Diputación, Juan del Canto reafirmó el compromiso institucional con un torneo que consideran “una gran fiesta que celebran los niños”, destacando el ambiente deportivo y festivo que se genera cada año. También puso en valor el esfuerzo organizativo del club anfitrión, que gestiona un evento “con una complejidad logística grande” debido al volumen de participantes y familias.

Caja Rural, otro de los pilares del torneo, remarcó a través de Laura Huertos que esta edición vuelve a demostrar el arraigo de la cita en el calendario deportivo zamorano. “Doce ediciones indican el éxito del mismo”, recordó su representante, quien animó a los zamoranos a acercarse a Valorio para disfrutar del ambiente y del compañerismo que caracteriza la jornada.

Regreso al origen: solo fútbol 7 y equipos de las primeras etapas

La organización confirmó que este año se mantiene la apuesta iniciada en la edición anterior: el torneo se disputará íntegramente en formato fútbol 7, eliminando el fútbol 11 para priorizar un ambiente más formativo y menos competitivo. “En el fútbol 11 se intenta competir un poco más… y lo que queremos es terminar la temporada de la manera más deportiva posible”, explicó el coordinador del Club Deportivo Amor de Dios.

Además, el torneo recupera su esencia original invitando a los equipos que participaron en las primeras ediciones. “Hemos querido volver a esos equipos que siempre estuvieron”, señaló la organización, que recibió numerosas solicitudes y tuvo que seleccionar finalmente 12 clubes para configurar el cuadro de competición. Elección que se ha cerrado con CDF Helmántico, CD Carbajosa, UD Toresana, San José Obrero, Sporting de Zamora, Ciudad Rodrigo o CD Simancas entre los elegidos.

Un formato pensado para que todos jueguen

El campeonato se desarrollará durante toda la jornada del sábado, estando previsto su inicio a las 9.00 horas y su cierre doce oras más tarde con el colofón a un torneo que se desarrollará bajo un sistema de liguilla inicial, que garantiza que ningún niño quede fuera de la competición a mitad de día. Por la tarde, los equipos se dividirán en Fase Oro y Fase Plata, asegurando un mínimo de seis partidos por equipo.

Cientos de personas unidos por el fútbol base

La previsión de asistencia es de entre 1.500 y 2.000 personas, sin contar a los aficionados locales que se sumarán a lo largo del día. Para facilitar la logística, cada jugador recibirá una bolsa de avituallamiento con bocadillo, agua, zumo, bollo y fruta. Además, se han indicado a los clubes diferentes zonas de la ciudad donde comer durante el parón de mediodía, y la organización instalará un punto propio de bebidas y café en Valorio.

“Todos los equipos van a disponer de agua ilimitada”, aseguró el club, que también agradeció la colaboración de pequeños patrocinadores que aportan productos como fruta, pan, embutido o zumos.

Un torneo con salud y un club que mira al futuro

El Club Deportivo Amor de Dios apuesta así por su torneo como anticipo del su próximo 25º aniversario, efeméride que ya prepara, teniendo en mente una gran fiesta para toda la ciudad. Así lo indicó su coordinador, recordando que el club mantiene su apuesta por el fútbol formativo pese a competir con entidades de mayor nombre. “Es difícil convencer a alguien si no es con trabajo y resultados”, afirmó, destacando los acuerdos recientes con clubes como el CD Villaralbo.