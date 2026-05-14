El pádel zamorano encara la recta final de la temporada con sensaciones encontradas

El pádel provincial se dispone a vivir el tramo final de la temporada. Ese en el que las palas apuran sus energías en busca de los mejores resultados que completen la campaña con los mayores éxitos posibles. Unas últimas semanas a las que los clubes zamoranos acuden tras una jornada marcada por contrastes; un capítulo con resultados dispares, mucho movimiento en la clasificación y la sensación de que las entidades pueden todavía cerrar un gran curso.

Los cuatro clubes con representación autonómica —Viriatos Pádel Club, Pádel Duero, Morales Activa y AB Club de Pádel— firmaron un fin de semana intenso con marcadores que reflejan tanto la igualdad de las ligas como el crecimiento del pádel zamorano.

Viriatos Pádel Club

Los conjuntos de Viriatos Pádel Club afrontó una octava jornada exigente en la Liga por Equipos de Castilla y León. En Segunda Categoría "B", el Viriato Pádel Club Caja Rural de Zamora logró una victoria clave por 2-1 ante SG Academy en Zamora Padel Indoor, un triunfo que refuerza su lucha por la permanencia. El tercer punto, decidido en un ajustado tercer set, impidió un pleno que hubiera sido oro.

En Cuarta Categoría "B", el Centro Comercial Valderaduey encadenó dos derrotas (0-3 ante Olimpo Salamanca y 3-0 en Ávila frente a Tres60), aunque el equipo se mantiene en una zona tranquila de la tabla. Tampoco pudo sumar el Decoraciones Argal en Cuarta Categoría "A", cayendo 0-3 en León ante Olímpico Pádel.

En veteranos, el Preco Viriato Pádel Club cedió 3-0 ante Silmasport en Valladolid dentro de las Series Nacionales de Pádel, una competición que sigue mostrando un nivel altísimo.

Pádel Duero

El Pádel Duero Caja Rural Zamora de Primera Categoría visitó León para medirse al líder, Bye Bye León, y cayó por 3-0. Aun así, el equipo mantiene intactas sus opciones de disputar los cruces de acceso a la Final Four, con dos jornadas en casa que serán decisivas para definir si cierran la fase regular en segunda o tercera posición.

Conjunto del Pádel Duero Caja Rural de la Liga. | CEDIDA

En Tercera Categoría, el Pádel Duero Exquisiteza vivió un fin de semana intenso: primero sumó un punto valioso ante Pa’delante Seguros en una eliminatoria igualadísima, y después protagonizó el derbi interno ante Pádel Duero Ternera de Aliste, que se llevó el triunfo por 0-3 en un ambiente marcado por el compañerismo y la convivencia.

En Cuarta Categoría, el Toyota Vía de la Plata tuvo jornada de descanso. Mientras, en la LAPI de veteranas, el Big Mat San Gregorio cayó 2-1 ante Zanco Pádel en Valladolid, aunque sumó un punto y volvió a demostrar el valor social y deportivo de esta competición.

Morales Activa Pádel

El club moralino firmó un fin de semana de mucho volumen competitivo en la Liga por Equipos de Castilla y León. En categoría femenina, los equipos Caja Rural "A" y Caja Rural "B" brillaron con sendos 3-0 ante Pádelante de Ponferrada, una doble victoria que refuerza su dinámica. El pasado viernes, el Caja Rural "A" había cedido por un ajustado 2-1 ante AB Escuela de Pádel.

Formación del Repostar Morales Activa Pádel. | CEDIDA

En Tercera Categoría masculina, el Repostar Morales Activa cerró una doble jornada con una victoria (2-1 ante Pádel Bamboo) y una derrota (1-2 ante Los Templarios), ambas muy disputadas. El Fisiofyr de Primera Categoría cayó 3-0 ante Pádel Arena, mientras que Tecozam encajó dos derrotas por 3-0 en Salamanca dentro de la Cuarta Categoría.

Por otra parte, el club continúa preparando el Campeonato Provincial de Pádel, que se celebrará del 28 al 31 de mayo y coronará a los campeones de Zamora 2026. Una cita que también resta tiempo a las palas del club en este final de temporada.

AB Club de Pádel

Por su parte, el AB Club de Pádel Escuela Adrián Ballesteros firmó un fin de semana sobresaliente en la Liga por Equipos de Castilla y León. En Tercera Categoría, logró dos victorias: 2-1 ante Morales Activa Caja Rural A y 3-0 frente a Pa’delante Seguros Fernández Orive. Dos marcadores muy positivos

En contraste, dentro de la Cuarta Categoría, cayó 1-2 ante Olimpo One, aunque sumó un punto importante. Y en categoría Oro, el Caja Rural de MLP venció 0-3 al Klimactiva en Valladolid, manteniendo el liderato y consolidando a su "head coach", Adrián Ballesteros, como número uno del ranking.