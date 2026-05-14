El CEB Sant Jordi gana los Premios Basket Girlz con un proyecto para frenar el abandono del baloncesto femenino

El CEB Sant Jordi de Rubí, Barcelona, ha sido el ganador de la segunda edición de los Premios Basket Girlz gracias a ’Sigue Jugando’, una iniciativa pensada para combatir el abandono del baloncesto femenino durante la adolescencia y apoyar el bienestar emocional y psicológico de las jugadoras. El proyecto, impulsado por el histórico club catalán, ha sido reconocido con una dotación de 10.000 euros que permitirá poner en marcha un nuevo departamento de salud mental destinado a acompañar a sus jugadoras.

La propuesta fue seleccionada entre más de un centenar de candidaturas presentadas en esta edición de los premios, un dato que refleja el crecimiento de la iniciativa, que ha registrado un aumento superior al 30% respecto a la convocatoria del año pasado. La elección del ganador se decidió tras la votación conjunta de la Federación Española de Baloncesto, Law6 —ganador de la primera edición— y Endesa, impulsora de la iniciativa.

‘Sigue Jugando’ pone el foco en una etapa especialmente delicada para muchas deportistas jóvenes. La adolescencia suele coincidir con el momento en el que aumentan las exigencias académicas, sociales y emocionales, factores que en muchos casos terminan provocando la salida prematura del deporte. La propuesta del CEB Sant Jordi busca precisamente dar respuesta a esa realidad mediante un acompañamiento psicológico específico dentro del propio entorno del club.

‘Sigue Jugando’ pone el foco en una etapa especialmente delicada para muchas deportistas jóvenes / Cedida

Una “Zona 0” como espacio seguro

La ayuda económica servirá para habilitar una zona de consultas de apoyo psicológico dentro de la entidad. Este espacio, bautizado como “Zona 0”, estará dirigido por un profesional especializado en psicología deportiva y funcionará como punto de referencia para las jugadoras. El objetivo es ofrecer un entorno seguro donde puedan expresar preocupaciones, compartir experiencias y trabajar su bienestar emocional sin miedo a sentirse juzgadas.

El proyecto también contempla la realización de talleres psicoemocionales cada dos meses. Estas sesiones estarán orientadas a reforzar herramientas para gestionar situaciones como el estrés, la ansiedad o la presión competitiva, factores que pueden incidir directamente en la continuidad deportiva de muchas adolescentes.

Además del respaldo económico, el premio incluye una jornada de formación con la psicóloga Mar Rovira, que permitirá al club profundizar en conocimientos y estrategias para seguir desarrollando esta línea de trabajo.

Un club histórico con mirada social

El CEB Sant Jordi es una de las entidades deportivas con más tradición en Rubí, Barcelona. Con más de seis décadas de historia, el club ha mantenido una fuerte apuesta por el baloncesto y por la transmisión de valores como el compañerismo, el esfuerzo y el respeto. En ese contexto, la puesta en marcha de “Sigue Jugando” nace de una necesidad detectada en los últimos años por los propios responsables de la entidad.

El baloncesto puede desempeñar un papel clave en la construcción de la resiliencia emocional, la autoconfianza y una gestión saludable de las emociones / Cedida

Desde el club explican que el aumento de casos relacionados con la presión competitiva, la ansiedad o incluso trastornos de la conducta alimentaria ha puesto de relieve la importancia de contar con mecanismos de detección temprana y acompañamiento dentro del ámbito deportivo. Consideran, además, que el baloncesto puede desempeñar un papel clave no solo en el desarrollo físico de las jóvenes, sino también en la construcción de la resiliencia emocional, la autoconfianza y una gestión saludable de las emociones.

La segunda edición de los Premios Basket Girlz refuerza el compromiso de Endesa con el baloncesto como parte de su estrategia de patrocinio con propósito, una forma de entender el patrocinio deportivo que busca generar un impacto positivo más allá de la competición. A través de este programa, Endesa continúa vinculando su apuesta por el baloncesto a proyectos con impacto real en la comunidad, utilizando el deporte como herramienta para promover la igualdad de oportunidades, la inclusión y el desarrollo personal.