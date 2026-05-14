Bilbao Basket vuelve a sacarle los colores al Real Madrid en la Liga Endesa

El Real Madrid se la volvió a pegar en la Liga Endesa, y Sergio Scariolo y sus jugadores cosecharon la segunda derrota consecutiva en ACB tras caer en Miribilla ante Bilbao Basket por 88-82. El equipo de Jaume Ponsarnau aguantó los arreones del conjunto madridista, y con un parcial de 28-16 en el último cuarto, logró apuntarse un triunfo que les coloca en posiciones de play-off. Tryggvi Hlinason (22) y Darrun Hilliard (21) lideraron la anotación de los locales e hicieron estériles los 19 puntos de Trey Lyles.

Scariolo salió con un quinteto titular bastante suplente, con Gabriele Procida e Izan Almansa en el mismo, ya que a las ausencias ya conocidas de Edy Tavares y Alex Len, se añadieron las bajas de Usman Garuba y Mario Hezonja, dejando el juego interior prácticamente huérfano.

Trey Lyles disputó muchos minutos al '5', y tanto él como Darrun Hilliard fueron los protagonistas de un primer cuarto que se apuntó Bilbao Basket por 24-22. El conjunto blanco cerró el primer periodo al alza y arrancó mejor el segundo. Pero Melwin Pantzar, completo tanto en anotación como en asistencias, colocó el empate a 30.

Trey Lyles, en un partido con el Real Madrid / ACB Photo - Aitor Arrizabalaga

Los de Jaume Ponsarnau firmaron un parcial de 8-0 que obligó a Scariolo a pedir tiempo muerto con 34-30. A partir de ahí, una buena reacción blanca comandada por Facundo Campazzo y Gabriel Deck que situaron el 40-44 con el que ambos equipos se marcharon a vestuarios tras 20 minutos igualados y competidos en un Bilbao Arena que homenajeó a Xavi Rabaseda, que visitó Miribilla con la televisión que ofreció el partido.

El Madrid arrancó mejor la segunda mitad, con Lyles y Campazzo asumiendo la responsabilidad en ataque (49-56). Pese a ello, el conjunto bilbaíno no se despegaba en el electrónico, con un Tryggvi Hlinason castigando en la pintura, cómodo ante las ausencias en el juego interior del Real Madrid.

El pívot islandés se apuntó la última canasta del tercer cuarto, y con 60-66, todo se iba a decidir en el asalto final. Si los 30 minutos anteriores habían sido igualados, la tónica se incrementó en los 10 finales. Theo Maledon y Almansa elevaron la renta visitante hasta el 71-76, pero tras la acción del español, Bilbao pudo subir un par de marchas gracias a Hilliard y Hlinason.

Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid / EFE

El islandés se colgó con un potente mate, y tras una técnica por protestar a Scariolo, Bilbao entró a los dos minutos finales con un valioso +3 (83-80). Martin Krampelj solo aprovechó uno de los dos tiros libres que tuvo, pero Ponsarnau y sus jugadores empezaban a acariciar el triunfo. Lyles apretó el partido a falta de 17 segundos para el bocinazo final también desde la línea del 4,60 (84-82).

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Hilliard visitó de nuevo la línea de tiro libre, no perdonó, y tras un fallo exterior de Campazzo, Krampelj finiquitó el partido con un potente mate. Segunda derrota consecutiva del Real Madrid en Liga Endesa, y 17º triunfo liguero para Bilbao Basket, que sigue muy vivo en la lucha por el play-off.