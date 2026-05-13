Polideportivo
Zamora acogerá el Campeonato en Edad Escolar de Castilla y León de Deportes Individuales
Más de 1.250 deportistas de las nueve provincias de Castilla y León participarán este sábado en las competiciones de ajedrez, atletismo, bádminton, tenis de mesa y salvamento y socorrismo
A. O.
La Junta de Castilla y León ha organizado el Campeonato en Edad Escolar de Castilla y León de Deportes Individuales en Zamora, durante la mañana de este sábado, 16 de mayo, en una cita que reunirá en la capital zamorana a aproximadamente 1.250 deportistas en edad escolar, a los que se sumarán técnicos, árbitros, personal federativo, organización y conductores, alcanzando en total cerca de 1.400 personas vinculadas a dicho campeonato.
La competición se desarrollará en diferentes instalaciones de la Ciudad Deportiva Municipal de Zamora y comprenderá las modalidades de ajedrez, atletismo en pista, bádminton, tenis de mesa y salvamento y socorrismo.
Pruebas
Las pruebas deportivas se celebrarán entre las 10:00 y las 14:30 horas en distintos espacios, distribuyéndose de la siguiente manera: ajedrez en la Casa del Deporte; atletismo en las pistas de atletismo; bádminton en el pabellón Manuel Camba; y tenis de mesa en el pabellón Azul.
Las competiciones contarán con categorías masculina y femenina, excepto en el ajedrez, que será mixto, y estarán dirigidas a escolares nacidos entre los años 2011 y 2015, según las distintas modalidades y categorías convocadas. La entrega de medallas se realizará conforme concluyan las distintas competiciones deportivas, especialmente en atletismo y salvamento y socorrismo.
La organización de las pruebas y los arbitrajes correrán a cargo de las correspondientes federaciones deportivas de Castilla y León y sus delegaciones provinciales. Además, el Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte ha dispuesto diversos servicios de apoyo, entre ellos dos ambulancias de soporte vital avanzado con personal sanitario, transporte para deportistas zamoranos, avituallamiento y material de señalización.
El campeonato reunirá tanto a equipos escolares como a selecciones provinciales invitadas y contará con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora, a través de la Fundación Municipal de Deportes, y de la Diputación de Zamora.
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