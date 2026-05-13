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Fútbol | Provincial

Triunfo del Benavente Villalpando en el homenaje a su portero

Los rojillos ganaron al Sporting en la última jornada de LIga

El Benavente - Villalpando, en el homenaje a su portero

El Benavente - Villalpando, en el homenaje a su portero / Cedida

A. O.

Zamora

Último partido de la lIGA Provincial con merecido reconocimiento para el portero del Benavente- Villalpando, Emilio, que después de muchos años compitiendo anunciaba su retirada. El choque ante el Sporting Zamora comenzó con varias ocasiones de gol de los locales ante unos capitalinos que también buscaron la diana y se adelantaron con un buen tiro en el minuto 30.

En el segundo tiempo, los locales se lanzaron al ataque hasta que Guille pudo poner el empate, y poco después era Dani el que culminaba la remontada que se amplió rápidamente con Guiller que firmó su doblete.

Lejos de hundirse, el Sporting Zamora empujó y recortó distancias con el 3-2 que ya no se movería.

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Con el encuentro finalizado llegaron los homenajes del Benavente-Villalpando a su portero en el broche final de una temporada que no fue todo lo brillante que se esperaba para el equipo. El ascenso a Regional se decidió hace semanas y fue para el Villaralbo B, que descansaba la última jornada.

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