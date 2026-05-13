Enrique Riquelme pide a Florentino Pérez más tiempo para las elecciones: "Los plazos no se corresponden con una democracia moderna"

Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox, ha enviado a Florentino Pérez una carta que ha sido reproducida en el 'Diario Marca'. En el documento, el empresario solicita formalmente una mesa de diálogo para acordar un proceso electoral que fomente la "participación real" de los socios, ante la posibilidad de una convocatoria inminente.

Reconocimiento a la figura de Florentino

Riquelme comienza la carta con un tono de alta cortesía institucional, trasladando su "más sincero respeto y agradecimiento por todo lo que usted ha representado para el Real Madrid durante estas últimas décadas". Según el aspirante, bajo el mando de Pérez, el club "ha reforzado su independencia, su prestigio institucional y su posición como la entidad deportiva más admirada del mundo".

Sin embargo, tras el reconocimiento, Riquelme justifica su misiva desde México —donde se encuentra por motivos profesionales— señalando que el contexto actual requiere una pausa: "Creo humildemente que el madridismo merece tiempo, serenidad y reflexión".

Crítica al sistema actual: "Democracias modernas"

Uno de los puntos más críticos de la carta reproducida es la mención a la falta de urnas en el club. Riquelme recuerda que la entidad suma "casi veinte años sin un proceso electoral participativo donde se convoca a los socios a construir juntos el Real Madrid".

En este sentido, el empresario afirma que los plazos actuales "no se corresponden con el fomento de la participación y escucha que requieren las democracias modernas", insistiendo en que los socios repartidos por todo el mundo "merecen tiempo y sosiego para debatir con calma el futuro" de la institución.

Una propuesta de diálogo para evitar la "ruptura"

Riquelme propone a Florentino Pérez un encuentro en los próximos días para "acordar un proceso más amplio". Su objetivo es modernizar el sistema y solventar lo que denomina como "eternas lagunas que rodean, por ejemplo, al voto por correo o a la disposición de conocer y contactar con los socios con derecho a voto".

Para el presidente de Cox, este paso es fundamental para asegurar otros veinte años de grandeza y "evitar llevar al madridismo a un tiempo de ruptura, polarización y tensión interna".

Músculo financiero: El aval no es un problema

Para evitar "insinuaciones" que desvíen la atención, Enrique Riquelme deja claro en el texto que cumple con todos los requisitos de antigüedad y solvencia. Como prueba de su capacidad financiera, pone de relieve la "reciente emisión exitosa de 2.000 millones de dólares en el mercado por parte de Cox", compañía de la que posee el 75%.

La carta concluye con una reflexión sobre el legado del actual presidente: "Sea cual sea su decisión, su presidencia ya pertenece para siempre a la historia más grande del fútbol", pero añade que garantizar un proceso "participativo, sosegado y transparente" sería el mejor broche final para el futuro del Real Madrid.