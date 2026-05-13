La Diputación de Zamora aprueba 100.000 euros para 26 pruebas Trail y BTT organizadas por el Club Ironbayo

La Junta de Gobierno de la Diputación de Zamora ha dado luz verde este miércoles a diferentes convenios con clubes para la celebración de eventos deportivos a lo largo de los próximos meses.

Dentro de este marco, se firmó un acuerdo con el Club Deportivo Ironbayo para la organización y desarrollo de 26 eventos en la provincia por un montante de 100.000 euros. Con estas citas deportivas, explicó Javier Faúndez, tratan de “poner en valor el patrimonio natural, fomentar el turismo deportivo, apoyar el medio rural y, sobre todo, dar vida a los pueblos”. En este convenio, añadió, hay dos líneas. En primer lugar, se refirió al circuito Trail Series, compuesto por una docena de pruebas. La primera, que ya se ha celebrado en enero, fueron los Cañones del Duero, que tuvo lugar Fermoselle, y eran los antiguos Arribes Ocultos. La segunda fue en Carbajales, la tercera en Pino del Oro y la cuarta en Ricobayo.

A partir de aquí, vendrán otras como Las Cavernas en Pueblica de Valverde; Desafío del Lobo Trail, en Figueruela (antigua Transfronteriza); en agosto Entrelobos en Robledo y Cerdirock en Cerdillo; Trail de Villanueva de Valrojo; en octubre llegará la Sanabria Glacial Ultra Trail, que sustituye a la antigua Ultra Sanabria, además del Rincón de Aliste en Viñas, para acabar con el Trail La Raya de Alcañices

Además, este club también tiene, ya desde hace años, la concesión del Trofeo BTT de la Diputación, con 14 pruebas. “En definitiva, son 26 pruebas que lo que hacen, aparte de propiciar el fomento del deporte, de las carreras y de las pruebas de BTT, de la bicicleta, es promocionar la provincia, poner en valor la provincia y generar riqueza, también, en nuestros campos”, expuso el presidente de la Diputación.

Otros acuerdos

Javier Faúndez también habló de la colaboración con el Club Deportivo Carbajales, para el desarrollo de una de las pruebas de BTT “más importantes del calendario provincial”, que es el Arroz a la Zamorana, por importe de 8.000 euros.

Del mismo modo, se aprobó un convenio con el Club Deportivo Cadalsa para la Vuelta Ciclista Zamora, que se va a celebrar del 16 al 19 de julio, por importe de 62.000 euros.

Asimismo, se ha firmado el convenio de colaboración con la Asociación Zamorana de Clubes del Pádel, para la realización del circuito provincial del Padel, por importe de 10.000 euros.