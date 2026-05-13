Hípica / Doma Vaquera
Diego Viñas se cuelga el oro en su debut con Silencio en el Territorial de Doma Vaquera
El jinete zamorano ganó el Concurso Territorial en la categoría de caballos jóvenes
A. O.
Zamora
Zamora estuvo muy bien representada y subió al podio en el Concurso de Castilla y León de Doma Vaquera celebrado en la localidad de Pedrajas de San Esteban (Valladolid). La cita reunió a más de 20 binomios que se repartieron en diferentes categorías y resultó de alto nivel ya que la calidad de los participantes quedó demostrada.
El joven jinete zamorano Diego Viñas Ramos concursó en la prueba de caballos jóvenes de 4 años resultando ganador en su debut con su caballo Silencio, lo que sin duda promete éxitos futuros.
- Dos heridos en un accidente en la A-11 en Toro
- Cinco empresas zamoranas visitan la Feria Tutto Food de Milán
- Sarracín de Aliste licita la construcción de las primeras cuatro viviendas públicas por 335.991 euros
- Zamora contará con una capilla abierta las 24 horas del día
- Las obras del Mercado de Abastos de Zamora tensionan al comercio de la zona: 'Estamos desangelados
- Vuelca un coche dejando un herido leve en la carretera de Entrala
- Tres detenidos por presunto tráfico de 'speed' en Benavente
- Zamora vuelve a ser capital de las hamburguesas