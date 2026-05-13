Diego Viñas se cuelga el oro en su debut con Silencio en el Territorial de Doma Vaquera

Zamora estuvo muy bien representada y subió al podio en el Concurso de Castilla y León de Doma Vaquera celebrado en la localidad de Pedrajas de San Esteban (Valladolid). La cita reunió a más de 20 binomios que se repartieron en diferentes categorías y resultó de alto nivel ya que la calidad de los participantes quedó demostrada.

El joven jinete zamorano Diego Viñas Ramos concursó en la prueba de caballos jóvenes de 4 años resultando ganador en su debut con su caballo Silencio, lo que sin duda promete éxitos futuros.