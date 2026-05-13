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Hípica / Doma Vaquera

Diego Viñas se cuelga el oro en su debut con Silencio en el Territorial de Doma Vaquera

El jinete zamorano ganó el Concurso Territorial en la categoría de caballos jóvenes

Diego Viñas Ramos con Silencio. | CEDIDA

Diego Viñas Ramos con Silencio. | CEDIDA

A. O.

Zamora

Zamora estuvo muy bien representada y subió al podio en el Concurso de Castilla y León de Doma Vaquera celebrado en la localidad de Pedrajas de San Esteban (Valladolid). La cita reunió a más de 20 binomios que se repartieron en diferentes categorías y resultó de alto nivel ya que la calidad de los participantes quedó demostrada.

El joven jinete zamorano Diego Viñas Ramos concursó en la prueba de caballos jóvenes de 4 años resultando ganador en su debut con su caballo Silencio, lo que sin duda promete éxitos futuros.

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