El CD Bádminton Zamora regresa del Autonómico Sub-15 y Sub-19 con dos medallas de oro y una de bronce

El CD Bádminton Zamora brilla en el Autonómico Sub-15 y Sub-19 celebrado en Tordesillas donde obtuvo como botín dos medallas de oro, una de bronce y varias fases finales.

En Sub-19, Juan Zarza, Javier Rodríguez, Alejandro López y Aminata Amo volvían a Zamora con muy buenas sensaciones tras ganar varios partidos y llegar Juan y Alejandro a la fase final donde cayeron derrotados ante rivales de mucho nivel.

Fue en la categoría Sub-15, donde los hermanos Pinto Botella volvían a hacer de las suyas. En IM, Deme se hacía con la medalla de oro, ganando con solvencia todos sus partidos, haciéndose con el primer puesto autonómico una temporada más (y con esta van ya 5).

En DM, los hermanos hacían pareja, destacando que el pequeño, Félix, aún es sub13. Gran juego el mostrado por ambos a lo largo de la competición, subiendo a lo más alto del podio consiguiendo una medalla más, también en forma de oro.

Por último, Félix se hacía con un bronce en la modalidad de dobles mixtos junto a su compañera del Bádminton Valladolid (Zoe Calvo) en un buen torneo de ambos.

La temporada sigue su curso, y el bádminton zamorano no pisa el freno en cuanto a buenos resultados se refiere.