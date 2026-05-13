Carregosa y Aina Martín, del Recoletas Zamora, en el cinco ideal del play off

Las jugadoras del Recoletas Zamarat Eva Carregosa y Aina Martín cerraron la temporada entrando en el quinteto ideal del partido de vuelta de cuartos de final por su gran actuación frente al Melilla.

Aina Martín. | LOZ

Eva Carregosa fue la mejor base con 29 puntos de valoración: 17 puntos (4/4 TL y 3/6 T3), 9 rebotes, 5 asistencias, 2 recuperaciones y 6 faltas recibidas. Por su parte, Aina Martín entró como la mejora alero con 15 de valoración: 16 puntos (6/7 TL), 7 rebotes, 1 recuperación y 6 faltas recibidas.

El equipo ideal lo completaron: Escolta: Anne Senosiain (Melilla Ciudad del Deporte) 15 val: 8 puntos (2/2 TL y 3/4 TC), 3 rebotes, 3 asistencias, 1 recuperación y 2 faltas recibidas. Ala pívot: Jessica Kelliher (Celta Femxa Zorka) 36 val: 24 puntos (2/3 TL y 11/13 TC), 8 rebotes, 1 asistencia, 1 recuperación y 5 faltas recibidas. Pívot: Nerea Liste (Alter Enersun Al-Qázeres) 28 val: 19 puntos (5/5 TL y 7/11 TC), 14 rebotes y 4 faltas recibidas.

Final four

La final a cuatro de la Liga Challenge comenzará en Vigo este sábado con el Celta Femxa Zorka midiéndose al Melilla Ciudad del Deporte en la primera semifinal (18. 00 h) y con el Unicaja Mijas-Osés Construcción (20.30 h.).

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La final entre los ganadores del día anterior comenzará a las 17:30h del domingo en el Pabellón As Travesas. n