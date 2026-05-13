Baloncesto / Liga Challenge
Carregosa y Aina Martín, del Recoletas Zamora, en el cinco ideal del play off
La jugadoras del Zamarat estuvieron entre las mejores tras el partido contra Melilla
Las jugadoras del Recoletas Zamarat Eva Carregosa y Aina Martín cerraron la temporada entrando en el quinteto ideal del partido de vuelta de cuartos de final por su gran actuación frente al Melilla.
Eva Carregosa fue la mejor base con 29 puntos de valoración: 17 puntos (4/4 TL y 3/6 T3), 9 rebotes, 5 asistencias, 2 recuperaciones y 6 faltas recibidas. Por su parte, Aina Martín entró como la mejora alero con 15 de valoración: 16 puntos (6/7 TL), 7 rebotes, 1 recuperación y 6 faltas recibidas.
El equipo ideal lo completaron: Escolta: Anne Senosiain (Melilla Ciudad del Deporte) 15 val: 8 puntos (2/2 TL y 3/4 TC), 3 rebotes, 3 asistencias, 1 recuperación y 2 faltas recibidas. Ala pívot: Jessica Kelliher (Celta Femxa Zorka) 36 val: 24 puntos (2/3 TL y 11/13 TC), 8 rebotes, 1 asistencia, 1 recuperación y 5 faltas recibidas. Pívot: Nerea Liste (Alter Enersun Al-Qázeres) 28 val: 19 puntos (5/5 TL y 7/11 TC), 14 rebotes y 4 faltas recibidas.
Final four
La final a cuatro de la Liga Challenge comenzará en Vigo este sábado con el Celta Femxa Zorka midiéndose al Melilla Ciudad del Deporte en la primera semifinal (18. 00 h) y con el Unicaja Mijas-Osés Construcción (20.30 h.).
La final entre los ganadores del día anterior comenzará a las 17:30h del domingo en el Pabellón As Travesas. n
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