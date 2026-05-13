El Bádminton Zamora, anfitrión de la jornada decisiva de la Liga Nacional de Clubes en Primera Bronce

El Bádminton Zamora buscará este fin de semana para permanencia en la Primera Bronce de la Liga Nacional de Clubes y lo hará en casa. El club será anfitrión de la cuarta y última jornada de este campeonato que tendrá lugar el sábado en el Ángel Nieto, en una jornada muy intensa que servirá también como proyección de la ciudad a través del deporte. Junto al concejal responsable, Manuel Alesander Alonso, estuvo el organizador y “alma mater” del Bádminton Zamora, Aitor Llandres, que lleva años dedicado a consolidar este deporte en la ciudad.

Así, a partir de las 9.30 horas, la actividad comenzará con la presencia de los doce equipos que integran esta competición nacional. Cada uno de ellos disputará 7 encuentros (dobles mixto, femenino y masculino, y dos individuales femenino y masculino) y cada partido se decidirá al mejor de 5 sets a 11 puntos.

Zamora afronta la jornada con todo el equipo concienciado en busca la salvación y se enfrentarán a Huesca y Sevilla. Llandres se mostró seguro de que lograrán el reto ya que, a pesar de todos los problemas en forma de lesión que han tenido este curso, es “un equipo muy luchador”.

El día también servirá de escaparate para que aficionados se acerquen al pabellón y conozcan de cerca este deporte.