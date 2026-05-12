Zamora volvió a ser protagonista en el Nexo Throwdown

Los deportistas zamoranos del club Kuma Sport volvieron a ser protagonistas en la segunda edición del Nexo Throwdown subiendo al podio en cuatro modalidades compitiendo contra unos 500 atletas llegados de diveros puntos de España para competir durante el fin de semana en el recinto de Ifeza. El medio millar de competidores supuso un incremento cercano al 50 por ciento respecto a la edición anterior de esta prueba de fitness. Los primeros clasificados se repartieron un total de 18.000 euros en premios.

La competición es de una exigencia física máxima. | ALBA PRIETO

Subió a lo más alto del podio en Tríos MMF Escalado el equipo Entrena con Alfonso que formaron Paula Hernándezm, José Luis Fernández y Saúl Fernández, mientras qu en segunda posición se clasificó el Devil Tress, también del Kuma, con Héctor Suárez, David Labandeira y Patricia Pérez. Los Pumas del Coach finalizaron en el puesto duodécimo con Laura Iglesias, Ane González y Carlos Gallego.

Una de las pruebas disputadas en Ifeza. | ALBA PRIETO

Y el otro primer puesto para el Kuma Sport llegó en Parejas Mixtas RX con el Kumanconquista de Raúl del Brío y Silvia García. En esta misma categoría terminó séptimo el Kuma Team con Sergio Culebras y Teresa Viñas.

Numeroso público siguió las evoluciones de los atletas. | ALBA PRIETO

El cuarto podio para el Kuma Sport llegó en Tríos MMF Intermedio con el "Mi drama, tu chisme" formado por Víctor López, Adrián Silvo y Laura Fernández.

En parejas mixtas Escalados se produjeron los siguientes resultados: 18º. Kuma y Punto (Carla Piedra y Carlos Ríos), 26º. Row Team (Antonio de la Torre y María Piorno), 28º. Cejota (Juan Haedo y Cristina Suárez), 36º. Kumalocas (Sergio Esteban y Carmen Barrero). En Parejas Masculinas Intermedio, el Crosscube firmó la décima posición con Fernando Calvo y Buro, mientras Los pectorales del pato terminaron 24º con Pablo Argulo y Rubén Puente).

Por último, en Parejas Masculinas Escalado, el Crosscube Zamora fue undécimo con Alexander Misol y David Crespo formando el equipo Crosscube.

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La celebración del evento contó con el patrocinio del Ayuntamiento de Zamora, la Diputación Provincial, IFEZA y Caja Rural, además de Fitness Building y Picsil. n