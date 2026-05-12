El San Gregorio Ciudad de Zamora domina el Regional de Edad de Piragüismo

El San Gregorio Piragua Ciudad de Zamora fue el club más destacado en la primera regata del Regional de Edad celebrada en Torquemada, donde la entidad se hizo con cinco oros, tres platas y dos bronces, seguida del Amigos del Remo, que se hizo con ocho metales.

Equipo del Fluvial de Villaralbo. | CEDIDA

Por nombres fueron muchos los podios logrados por la expedición de la provincia en las diferentes regatas. En Infantil A, Diego Garrote, del Fluvial de Villaralbo, fue bronce, mientras que, en B en Damas, Ariadna Santaren e Irene Galván, del Ciudad de Zamora, fueron oro y plata, mientras que Abigail Misol, del Remo, fue campeona. Los buenos registros continuaron en Alevín con Alicia Caballero y Violeta Ramos, del Náuticas, fueron primera y segunda, respectivamente, a la par que Yago Pérero firmaba una plata. En B, Manuel Esteban dominaba en K-1, y en Canoa lo hicieron los hemos Darío y Yago Pérez.

En Cadete A, no hubo sorpresas y Ainnare García no tuvo rival, mientras que su compañera en el San Gregorio, María Hernández, fue tercera, mismo puesto que Paula Díaz en B. De forma paralela, Javier Lozano era segundo.

Respecto a los Infantiles, Yaiza Faúndez y Mencía Román repartieron el oro y la plata, y el masculino B, también hubo pleno zamorano con Pablo Baz, David Prieto y Erik Pérez siendo los dos primeros del Ciudad de Zamora y el tercero de Villaralbo. En cuanto a los más pequeños, Enya Pedruelo y Martín Santarén dominaron en prebenjamín, mientras que en Benjamín A Gala Iglesias y Guillem Lorenzo fueron plata, y Julia Piorno, plata, y en B acabaron en zona de podio Eva Pedruelo y Triana Gata y Natalia Martín.

Diputación de Palencia

También tuvo lugar el Campeonato "Diputación de Palencia", con buenos resultados para Zamora. En Juvenil, Ariadna Fernández, del Villaralbo acarició la medalla que sí logran en Sub-23 Jon Valtuille (bronce) y Natalia Asensio, del Fresno. En Sénior, los mejores resultados llegaron en Canoa con el oro y la plata de Luelmo y Carlos Vega, mientras que en Paracanoe, Iker Gallego y Luis Fernando Roales cumplieron en sus respectivas regatas. También los veteranos dieron, como es habitual, alegrías, con las medallas de Ana Calvo, Clara Isabel y Marta Lucas, en Damas, y de Antonio Pérez, Guillemo Pinilla, Luis Fernando Roales y Javier Ortiz, en hombres.