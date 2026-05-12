O´Mullony se cae de nuevo de la Selección Española por lesión

El seleccionador español femenino de balonmano, Joaquín Rocamora, quiere ganar tiempo al tiempo y tras asegurar la presencia de las Guerreras en el próximo Europeo, convocó al núcleo central del equipo español a una concentración estival, que se desarrollará del 10 al 19 de julio en Burgos, para afianzar el modelo de juego, un grupo en el que sí está la zamorana Elba Álvarez, pero no María Prieto O´Mullony que se recupera de una lesión sufrida en el pasado mes de marzo.

"El objetivo fundamental es poder tener unos días de entrenamiento donde nos concentremos tan sólo en el modelo de juego", señaló Rocamora en una nota difundida por la Federación Española de Balonmano.

Nueve días de trabajo en los que Joaquín Rocamora, que se hizo cargo del equipo nacional a finales del pasado mes de enero, utilizará también para reforzar los lazos entre las internacionales españolas.

"Queremos convivir tiempo juntas y mejorar las estructuras de la sociedad que formamos como selección nacional absoluta", añadió el preparador español.

Una concentración en la que tendrán la oportunidad de trabajar por primera vez con la selección absoluta jugadoras como las laterales Adriana Mallo (Conservas Orbe Zendal BM. Porriño) y Zaira Benítez (Atticgo BM. Elche) o la pivote María Zaldua (Rocasa Gran Canaria).

"Las lesiones que hemos tenido en los últimos meses, con -Ester- Somaza, con Lyndie -Tchaptchet- y con -María- O'Mullony, han propiciado la entrada de alguna jugadora que no habíamos tenido en marzo y abril, como María Zalduam Adriana Mallo o Zaira Benítez", concluyó Rocamora.

- Convocatoria del equipo español:

. Porteras: Maddi Aalla (Alba Fehervar/HUN), Nicole Morales (Atticgo BM. Elche) y Lucía Prades (Super Amara Bera Bera).

. Ext. derechos: Anne Erauskin y Maitane Etxeberria (Super Amara Bera Bera) y Paula Agulló (Atticgo BM. Elche).

. Lat. derechos: Aitana Santomé (Targu Jiu/ROU) y Zaira Benítez (Atticgo BM. Elche).

. Centrales: Alicia Fernández (Zaglebie Lubin/POL), Paola Bernabé (Atticgo BM. Elche) y Elba Álvarez (Super Amara Bera Bera).

. Lat. izquierdos: Danila So Delgado (Gloria Bistrita/ROU), Carmen Arroyo (Super Amara Bera Bera)y Adriana Mallo (Conservas Orbe Zendal BM. Porriño).

. Ext. izquierdos: Lisa Oppedal (Atticgo BM. Elche), Ona Vegué (Borussia Dortmund/GER) y Jennifer Gutiérrez (Gloria Bistrita/ROU).

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. Pivotes | María Zaldua (Rocasa Gran Canaria), Eli Cesáreo (Zaglebie Lubin/POL), Kaba Gassama (Gloria Bistrita/ROU) y Lysa Tchaptchet (FTC Rail Cargo Hungaria/HUN).