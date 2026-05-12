El Memorial de fútbol "Antonio Fernández Carbajo" cumple cinco años: cuatro equipos lucharán por el trofeo

Un año más, y ya van cinco, se celebrará el Campeonato Juvenil de fútbol “Memorial Antonio Fernández Carbajo” que servirá para recordar y homenajear a una figura importante para la cantera del balompié zamorano.

La cita, presentada este martes en la Diputación Provincial, se desarrollará durante el fin de semana en distintos escenarios, teniendo la jornada del sábado destinada a las semifinales y el domingo a la gran final.

Así, los primeros enfrentamientos serán el sábado en el anexo del Ruta de la Plata. Los primeros en medir fuerzas, a partir de las 11.30 horas, serán el Pinilla y La Amistad 2000, y después, a las 15.30 horas, se enfrentarán Sporting y San Lorenzo B.

Al día siguiente, el domingo 17, será la final, que tendrá como escenario el José Ramos de Moraleja del Vino. El choque por el título de campeón arrancará a las 11.30 horas y posteriormente se celebrará la entrega de trofeos.

Los hijos de Fernández Carbajo, organizadores de la cita desde el Atlético Zamora, agradecieron la ayuda de todos los patrocinadores y aseguraron que esta quinta edición llega por todo lo alto y habrá trofeos para todos para disfrutar de una jornada deportiva que llenará la localidad de Tierra del Vino.