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Julio Sotelo gana la segunda prueba del Campeonato Autonómico

El zamorano se impuso con autoridad en el circuito de Pineda de Trasmonte

Sotelo, con su equipo técnico. | LOZ

Sotelo, con su equipo técnico. | LOZ

Manuel López-Sueiras

Manuel López-Sueiras

Zamora

El zamorano Julio Sotelo (Citroen Saxo) consiguió la victoria en la segunda prueba puntuable para el Campeonato de Castilla y León de Autocross celebrada en el circuito de Pineda de Trasmonte. Sotelo tuvo problemas mecánicos en los entrenos en la caja de cambios. Esta circunstancia le obligó a tomar la salida desde los últimos puestos de la parrilla de salida en la serie clasificatoria pero consiguió remontar hasta el tercer puesto a cuatro segundos del primer clasificado del vasco Joseba Frutos y con el mismo tiempo que José Luis Pérez.

Pero en la final de esta División II Sotelo fue el gran dominador y entró en la meta con un segundo de ventaja respecto a Roberto Nieto y otro más sobre José Luis Pérez.

Tras las dos carreras disputadas en Pineda, el Campeonato de Castilla y León se trasladará a Miranda de Ebro donde se correrán otras dos carreras los días 27-28 de junio y 5-6 de septiembre. El Campeonato firnalizará con una prueba que organizará la Federación de Castilla La Mancha los días 26-27 de septiembre. Sotelo fue octavo en la primera puntuable por una avería.

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El piloto zamorano consiguió un quinto puesto en la primera prueba del Campeonato de España y prepara ya la segunda que será en Talavera de la Reina, donde intentará ascender puestos en la clasificación general. n

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