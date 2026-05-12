Autocross
Julio Sotelo gana la segunda prueba del Campeonato Autonómico
El zamorano se impuso con autoridad en el circuito de Pineda de Trasmonte
El zamorano Julio Sotelo (Citroen Saxo) consiguió la victoria en la segunda prueba puntuable para el Campeonato de Castilla y León de Autocross celebrada en el circuito de Pineda de Trasmonte. Sotelo tuvo problemas mecánicos en los entrenos en la caja de cambios. Esta circunstancia le obligó a tomar la salida desde los últimos puestos de la parrilla de salida en la serie clasificatoria pero consiguió remontar hasta el tercer puesto a cuatro segundos del primer clasificado del vasco Joseba Frutos y con el mismo tiempo que José Luis Pérez.
Pero en la final de esta División II Sotelo fue el gran dominador y entró en la meta con un segundo de ventaja respecto a Roberto Nieto y otro más sobre José Luis Pérez.
Tras las dos carreras disputadas en Pineda, el Campeonato de Castilla y León se trasladará a Miranda de Ebro donde se correrán otras dos carreras los días 27-28 de junio y 5-6 de septiembre. El Campeonato firnalizará con una prueba que organizará la Federación de Castilla La Mancha los días 26-27 de septiembre. Sotelo fue octavo en la primera puntuable por una avería.
El piloto zamorano consiguió un quinto puesto en la primera prueba del Campeonato de España y prepara ya la segunda que será en Talavera de la Reina, donde intentará ascender puestos en la clasificación general. n
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