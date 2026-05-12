Hugo Domínguez Viñuela se cuelga dos oros y una plata en el Campeonato de España de Brazilian Jiu Jitsu 2026

Hugo Domínguez Viñuela, perteneciente al Team Cadena Spain del Gimnasio Martial Arts School Ju 75, firmó una actuación destacada este fin de semana en el Campeonato de España de Brazilian Jiu Jitsu, revalidando el título conseguido el pasado año.

El torneo se disputó en el Pabellón Amaya Valdemoro de Alcobendas, Madrid, con la participación de más de 1.300 deportistas llegados de gimnasios de todo el territorio nacional, y organizado por la Federación Internacional de Jiu Jitsu Deportivo.

Hugo disputó la categoría juvenil de menos de 72 kg. en cinturón azul, que es el máximo grado al que puede llegar un deportista de su edad, y donde se encuentra con los mejores luchadores del país, disputando las dos modalidades de este deporte, GI (con Kimono) y NOGI (sin Kimono) o grapling.

Combates

El zamorano disputó en primer lugar la modalidad GI, perdiendo en la final contra el catalán Jesús Rodríguez en un disputado combate, que finalizó en el tiempo reglamentario con la ventaja de un punto del barcelonés.

A continuación daba comienzo la modalidad NOGI o grapling donde Hugo Domínguez se enfrentaba al madrileño Pablo García y conseguía una meritoria victoria en un disputado combate. En la final se encontraría con el también madrileño Oliver de Hita al que vencería en una igualadísima final y conseguiría un meritorio oro como recompensa al enorme trabajo realizado durante las muchas horas de entrenamiento.

Al ser vencedor de su peso, Hugo pudo apuntarse a la categoría absoluta NOGI juvenil azul, en la que compiten todos los vencedores de los diferentes pesos disputados. Tras un largo torneo, Hugo se pudo alzar de nuevo con un meritorio oro, proclamándose campeón de España juvenil de todas las categorías.

Con estos resultados , Hugo Domínguez se consolida como uno de los nombres a seguir en la categoría juvenil del Jiu jitsu nacional.

Por su parte, el pequeño de los Domínguez Viñuela, Lucas, debutó en un Campeonato de España en la categoría cadete -64kg cinturón blanco, cayendo con el campeón del torneo, Alan Bernal, y haciendo un gran papel en un disputado combate.