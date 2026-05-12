Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El equipo ROCA previene robos en la campaña de riegoSanzoles acoge la Red PAMEEl Zamora CF intenta llegar a Segunda DivisiónCuatro viviendas públicas en Aliste
instagramlinkedin

Fútbol

El CD Benavente anuncia nuevo entrenador: Óscar Sastre sustituirá a Santi Redondo

Será el encargado de liderar el proyecto deportivo tomatero

Óscar Sánchez, durante un CD Benavente - Moraleja CF

Óscar Sánchez, durante un CD Benavente - Moraleja CF / Cedida

P. F.

El CD Benavente ha anunciado cambios. El club tomatero ha oficializado la incorporación de Óscar Sánchez Zamora como nuevo entrenador en sustitución de Santi Redondo.

Óscar, es un técnico benaventano con experiencia en el fútbol aficionado y que ha estado las últimas temporadas en el Moraleja CF.

Desde el club destacaron “su evolución profesional y firme apuesta por la formación continua”.  “Su metodología de trabajo, moderna y rigurosa se complementa con una destacada cercanía hacia los jugadores y una capacidad de liderazgo que encaja plenamente con los valores del club”, indicaron desde el Benavente.

El C.D.F. Benavente confía en que su incorporación suponga un impulso significativo para el crecimiento deportivo y humano del equipo, y le desea los mayores éxitos en esta nueva etapa al frente del primer equipo.

Noticias relacionadas y más

Óscar Cano

Óscar Cano / Cedida

Despedida de Redondo

Respecto a Santi Redondo, cierra una nueva etapa y desde el Benavente quisieron “darle las gracias, de todo corazón, por estos 15 años en el Club Deportivo Benavente. Han sido años llenos de trabajo, ilusión, retos y muchos momentos que quedarán para siempre en la memoria de todos los jugadores y aficionados. Gracias por tu profesionalidad y por transmitir siempre los valores que hacen grande a este deporte. El legado que dejas seguirá en cada entrenamiento, en cada partido y en cada persona que ha compartido este tiempo con él”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents