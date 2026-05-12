El CB Zamora celebra una jornada de captación este domingo

El próximo domingo 24 de mayo, el CB Zamora celebrará en el Pabellón Azul de la Ciudad Deportiva una nueva jornada de captación para todos aquellos jugadores y jugadoras que quieran formar parte de la cantera del club la próxima temporada. Esta temporada, el CB Zamora ha contado con 17 equipos autonómicos y, de cara al próximo curso, el objetivo es dar un nuevo paso adelante: ofrecer todas las categorías, desde benjamín hasta júnior, tanto en masculino como en femenino. "Formar parte de la cantera del CB Zamora es mucho más que entrenar y competir. Es integrarse en una estructura deportiva exigente, organizada y en crecimiento, con entrenadores titulados, grupos de trabajo por edades y un entorno pensado para que cada jugador y jugadora pueda desarrollarse dentro del baloncesto", informó este martes el club en una nota de prensa.

Estas jornadas están orientadas a la participación en los equipos autonómicos del club, equipos diseñados para competir a nivel autonómico y que requieren un compromiso mayor con el baloncesto, tanto por parte de los jugadores y jugadoras como de sus familias.

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Si algún jugador o jugadora no pudiera asistir a la jornada del domingo 24 de mayo, puede ponerse en contacto con el Club. Se buscará un espacio de entrenamiento adecuado a su edad y categoría para poder valorar su incorporación de cara a la próxima temporada. Para cualquier duda o consulta, las familias pueden contactar con Rubén Pascual, coordinador de cantera, a través del enlace habilitado por el club.