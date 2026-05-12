El Balonmano Zamora agradece el apoyo recibido durante el ascenso a División de Honor Plata

Tras unos días inolvidables para toda la familia del Balonmano Zamora, el club quiere trasladar públicamente su agradecimiento a todas las personas, entidades e instituciones que han acompañado al equipo en el camino hacia el ascenso a División de Honor Plata.

En primer lugar, a nuestra afición. A todos los aficionados y aficionadas que se desplazaron en masa hasta O Rosal para animar al equipo de manera incansable durante toda la fase. Su aliento, su entrega y su forma de vivir cada partido fueron fundamentales para ayudar a los Guerreros de Viriato a conseguir el objetivo.

También queremos acordarnos de toda la gente que lo vivió desde la distancia. Os hemos sentido cerca en cada mensaje, en cada muestra de cariño y en cada rincón de Zamora donde se siguió esta fase de ascenso.

Igualmente, el club quiere agradecer el acompañamiento recibido durante toda la jornada de celebración de la rúa del ascenso. Gracias a todos los que nos acompañasteis por las calles de Zamora, cantando, celebrando y disfrutando juntos, como siempre ha hecho esta familia. Porque en el Balonmano Zamora no entendemos otra manera de hacer las cosas que no sea unidos.

Nuestro agradecimiento también para la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Zamora, por su compromiso y apoyo constante al Balonmano Zamora, creyendo y apostando por este proyecto deportivo y humano.

Del mismo modo, queremos reconocer el respaldo de Caja Rural de Zamora, patrocinador principal del club, por su cercanía, ayuda e implicación continua para que el Balonmano Zamora siga creciendo. También a todos y cada uno de los patrocinadores y colaboradores del Club, que muestran su apoyo de forma desinteresada.

El club quiere hacer extensivo este agradecimiento a la Policía Municipal, por facilitar el desarrollo de toda la celebración junto a nuestra afición, y así mismo pedir disculpas por las posibles molestias ocasionadas durante los actos de celebración.

Por último, gracias también a la Cofradía de la Virgen del Amor Hermoso por acogernos durante la ofrenda floral, uno de los momentos más emotivos de estos días.

Y, por supuesto, gracias a los verdaderos protagonistas de esta temporada: jugadores y cuerpo técnico. Gracias por el esfuerzo, el compromiso y el trabajo diario para convertir este año en una temporada de ensueño que quedará para siempre en la historia del club.

La apuesta del Balonmano Zamora siempre ha sido la continuidad y el sentimiento de pertenencia. Por ello, tanto a los que continuarán defendiendo este escudo, como a aquellos que emprenderán nuevos caminos o han decidido retirarse del balonmano, les deseamos la mayor de las suertes y les agradecemos haber formado parte de este camino inolvidable.

Este ascenso lleva detrás el trabajo de muchas personas. Y, sobre todo, demuestra una vez más que el Balonmano Zamora es mucho más que un club deportivo: es una ciudad, una provincia y una afición caminando juntos.