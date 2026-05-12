El Ayuntamiento de Zamora destina 38.600 euros al deporte: conoce los fines deportivos

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Zamora ha concedido diferentes subvenciones nominativas dirigidas al deporte. La primera, a través de un convenio de colaboración entre el Consistorio y la Federación de Piragüismo de Castilla y León, para la organización de diversas competiciones, como el 49º Descenso Ibérico Duero, la 8ª Regata Campeonato Regional de Edad 2026 y el Campeonato de Castilla y León Iniciados Barco Dragón, por un importe de 9.500 euros.

Por otro lado, se ha concedido subvención nominativa y aprobado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Zamora y el Balonmano Zamora para la organización de Juegos Escolares Balonmano por importe de 17.950 euros. También se ha aporbado un acuerdo entre el Ayuntamiento capitalino y el Baloncesto Zamora para la organización de Juegos Escolares Baloncesto por un montante de 11.150 euros.