Polideportivo
El Ayuntamiento de Zamora destina 38.600 euros al deporte: conoce los fines deportivos
El piragüismo, el balonmano y el baloncesto, beneficiarios de esta partida
P. F.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Zamora ha concedido diferentes subvenciones nominativas dirigidas al deporte. La primera, a través de un convenio de colaboración entre el Consistorio y la Federación de Piragüismo de Castilla y León, para la organización de diversas competiciones, como el 49º Descenso Ibérico Duero, la 8ª Regata Campeonato Regional de Edad 2026 y el Campeonato de Castilla y León Iniciados Barco Dragón, por un importe de 9.500 euros.
Por otro lado, se ha concedido subvención nominativa y aprobado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Zamora y el Balonmano Zamora para la organización de Juegos Escolares Balonmano por importe de 17.950 euros. También se ha aporbado un acuerdo entre el Ayuntamiento capitalino y el Baloncesto Zamora para la organización de Juegos Escolares Baloncesto por un montante de 11.150 euros.
- Detenida una mujer por conducir sin carnet haciendo zigzag a la entrada de Zamora
- Villarino y Petisqueira celebran 40 años de devoción fronteriza a la Virgen de Fátima
- ¿Qué va a ser de Guarido? El actual alcalde de Zamora desvela el misterio
- Sanabria, más conectada: la estación de Otero contará con la tan demandada parada de autobús
- Casi treinta años en el Ayuntamiento: los dos concejales más veteranos de Zamora
- El 'despertar' intergeneracional de este pueblo de Zamora llega a ritmo de zumba
- El contenedor marrón debe esperar en Zamora
- Ya es oficial: Pablo Novo será el candidato de IU a la Alcaldía de Zamora