Osasuna 1-2 Atlético de Madrid
El Atlético gana en El Sadar y sigue peleando por ser tercero
EFE
Pamplona
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