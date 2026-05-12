Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo representante de Zamora en la Real Academia de Bellas ArtesCinco empresas zamoranas visitan la Feria Tutto Food de MilánNueva imagen para el entorno de la ermita de la Virgen de la VegaEl PSOE solicita a la Junta toda la documentación sobre el proyecto de la estación de autobusesNuevas ayudas en Zamora para contratar a personas con discapacidadZamora vuelve a ser capital de las hamburguesas
instagramlinkedin

Osasuna 1-2 Atlético de Madrid

El Atlético gana en El Sadar y sigue peleando por ser tercero

LaLiga: Osasuna - Atlético de Madrid, en imágenes

LaLiga: Osasuna - Atlético de Madrid, en imágenes

Ver galería

Osasuna - Atlético de Madrid. / JESUS DIGES / EFE

EFE

Pamplona

El Atlético de Madrid ganó 1-2 en El Sadar con goles de Lookman, de penalti, (minuto 14) y Sorloth (minuto 70). El Osasuna acortó distancias con gol de Kike Barja (minuto 90). Llorente fue expulsado con segunda cartulina amarilla en el minuto 78.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents