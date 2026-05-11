El Zamora celebra este domingo el Día del Aficionado Joven en el Ruta de la Plata

El próximo domingo 17 de mayo a las 17:00 horas, el Ruta de la Plata acogerá una jornada muy especial con motivo del partido que enfrentará al Zamora CF y al CP Cacereño. El Club, en colaboración con el Carné Joven Europeo de Castilla y León, celebrará el Día del Aficionado Joven, una iniciativa pensada para acercar el fútbol a los más jóvenes y llenar el estadio de ambiente, color y pasión rojiblanca.

La jornada contará con la animación de la charanga “Rotato”, gracias al apoyo de Caja Rural de Zamora, patrocinador principal del Zamora CF y también del programa Carné Joven. Todos los jóvenes de entre 14 y 30 años que dispongan del Carné Joven podrán adquirir su entrada por tan solo 5€ en Fondo Sur. Esta promoción estará disponible exclusivamente en la tienda oficial del Zamora CF (Calle Pelayo, 8).

Aquellas personas que todavía no dispongan del Carné Joven podrán obtenerlo de forma online (https://carnejovencyl.com/consiguelo) o de manera presencial en la Sección de Juventud de Zamora (Calle Prado Tuerto 17, planta 14) y podrán acudir a la tienda para beneficiarse de esta promoción. Además, las 10 primeras personas que retiren su entrada con el Carné Joven recibirán un regalo exclusivo. Los premiados podrán bajar al terreno de juego durante el descanso para participar en un juego y recoger su obsequio.

Promoción para el público en general

Por otra parte, todas las entradas para el público en general contarán con una rebaja de 5€, quedando los precios de la siguiente manera: Tribuna: 20€, Preferencia: 15€, Fondos: 10€ e Infantil (0 a 14 años), en cualquier zona: 5€

Promoción especial para socios

Los socios del Zamora CF podrán adquirir dos entradas en Tribuna por 20€, en Preferencia por 10€ y en los Fondos por 10€. Para beneficiarse de esta promoción será imprescindible presentar el carnet de socio en el momento de la compra.

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Esta promoción estará vigente desde este lunes hasta el sábado por la mañana, únicamente en la tienda oficial del club (Calle Pelayo 8). El día del partido en taquillas no se aplicará la promoción.