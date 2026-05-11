Sergio Reguilón marca su primer gol con Miami con una asistencia de Messi

Leo Messi iluminó el sábado con gol y dos asistencias la victoria por 2-4 del Inter Miami en Toronto, en una jornada de la MLS marcada por los goles del zamorano Sergio Reguilón, Carles Gil y Pep Biel, y por la victoria de los New York Red Bulls en el Soldier Field de Chicago contra el Fire. En su partido número 101 con la camiseta del Inter Miami, Messi alcanzó en Toronto las 100 contribuciones de gol en la MLS gracias a su gol y a sus dos asistencias, una para Luis Suárez y otra para el español Sergio Reguilón quien recibió el balón desmarcado y disparó cruzado para firmar el tercer gol. El Inter Miami dejó atrás los dos últimos tropiezos sufridos en casa, donde sigue sin ganar en el nuevo NU Stadium, y se regaló una cómoda victoria en Toronto.