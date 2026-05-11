Taekwondo
Plata para el Taekwondo Benavente Quesos El Pastor en el Campeonato de España Universitario
Marcos Bailez se proclamó subcampeón
P. F.
El Taekwondo Quesos El Pastor estuvo presente en el Campeonato de España Universitario 2026, celebrado en el Pabellón Fuentenueva en el Campus de la Universidad de Granada.
En el evento se dieron cita 190 competidores de 47 universidades de España, y el competidor del Club Taekwondo Benavente Quesos el Pastor, Marcos Bailez, participó en la categoría +87K. como único deportista del equipo de la Universidad de León consiguiendo la medalla de plata.
El deportista ganó en primera ronda a Eduardo F. Moncada, de Isabel II por K.O. En segunda ronda se impuso a Vicente Domínguez, de Valencia, 13-2, y en semifinales a Tudor Clobanu, de Vigo, 9-0, perdiendo la final contra Iván Mediavilla, de Deusto, por 3-2.
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