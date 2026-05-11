FÚtbol / Regional de Aficionados
El Noname gana y alcanza la salvación
El equipo zamorano se impone al Ciudad Rodrigo y asegura su segunda temporada en Regional de Aficionados
M. L. S.
Zamora
El Noname Zamora consiguió este domingo una importantísima victoria contra el Ciudad Rodrigo por 2-1 que le otorga la salvación y podrá disputar su segunda temporada consecutiva en Regional de Aficionados. El equipo zamorano termina la liga de Regional de Aficionados en el puesto 12, dos por encima del 14 que marca el descenso directo.
El CD Benavente firmó una brillante goleada ante el Victoria (5-0) que no le valió para eludir el descenso directo ya que la victoria del Béjar ante el Zamora B (2-1) le relega al puesto 12 pero se salvaría finalmente si suben desde Tercera División, el Betis y La Bañeza a Segunda RFEF.
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