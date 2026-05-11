El mejor Zamora de toda la temporada gana en Lugo y se mete en el play off

El Zamora logró una gesta histórica en el Anxo Carro tras imponerse con autoridad al Lugo, asegurando de forma matemática su séptima participación en los playoffs de ascenso a la LaLiga Hypermotion. Los hombres de Óscar Cano demostraron una solvencia envidiable en un escenario hostil, cimentando su victoria en una segunda mitad brillante que les permite soñar despiertos con el regreso a la categoría de plata del fútbol español.

Losada, en el momento de marcar el primer gol del Zamora. | AREA 11 / Area 11

Increible parecía que el equipo rojiblanco que tantas dudas había despertado a lo largo de la temporada, hubiera sumado cuatro victorias en los últimos cuatro partidos, y esta vez era necesario seguir sumando para no dar la menor opción a los intratable rivales que también luchan por entrar en la fase de ascenso. Tal vez por ello, el equipo rojiblanco afrontó el encuentro con una gran tranquilidad, lo que le permitió poner en práctica su juego de toque de la pelota y su eficacia en el juego a balón parado. El Lugo lo sabía pero no pudo contener a los dos grandes directores del juego zamorano como son Carlos Ramos y Kike Márquez, y tampoco encontraron la forma de frenar a un Losada pletórico y al juego aéreo de Mario García y Markel.

El equipo gallego, irregular durante toda la temporada, ofreció esta vez su cara mala a la afición que acudió al Anxo Carro esperando a la última opción que tenían tanto para jugar el play off como para buscar un puesto en la Copa del Rey. Pero desde los instantes iniciales del partido pudo comprobarse la enorme superioridad de un Zamora que se encuentra en estado de gracia pese a que ayer no podía contar con Moreno o Erik Ruiz.

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La primera gran ocasión clara llevó la firma zamorana. Una excelente jugada por la banda derecha permitió a Sergi López internarse en el área gallega. Su pase atrás encontró la bota de Mario Losada, cuyo remate con aroma a gol fue desviado milagrosamente por Marc Martínez en el minuto 20. Esta acción fue un punto de inflexión. El Zamora se envalentonó y empezó a cercar el área rival, aunque la defensa local se mantuvo firme bajo el liderazgo de su guardameta, muy bien arropado por la defensa.

Cuando la primera mitad agonizaba, llegó el primer zarpazo. Un centro medido de Abde Damar fue aprovechado por Mario Losada para batir por fin a Martínez, desatando la locura en el banquillo visitante. Pero el fútbol es caprichoso y la

alegría duró poco en la expedición castellana. Un derribo de Ismael Athuman sobre Álex Balboa dentro del área fue castigado con la pena máxima. Nico Reniero no perdonó desde los once metros, devolviendo el equilibrio al luminoso justo antes de enfilar el túnel de vestuarios.

Tras el receso, el técnico local Álex Ortiz intentó agitar el árbol moviendo el banquillo ante la falta de fluidez de los suyos. Sin embargo, el destino tenía preparado un guion distinto. Casi sin tiempo para que los cambios surtieran efecto, Mario García volvía a poner en ventaja al Zamora, culminando una jugada colectiva que dejó en evidencia las costuras defensivas del Lugo. Con el 1-2, el partido entró en una fase de nerviosismo para los locales. Obligados por el resultado, los rojiblancos se volcaron al ataque con más corazón que cabeza, arriesgando espacios que el Zamora supo leer a la perfección.

La sentencia definitiva llegó de las botas de Carbonell. El jugador, que apenas acababa de ingresar al terreno de juego, aprovechó el primer balón que tocó en zona de peligro para fusilar la portería contraria y subir el 1-3 definitivo al marcador, cerrando cualquier posibilidad de remontada local.

A partir de ese momento, el duelo se convirtió en un auténtico trámite. El Zamora, haciendo gala de una madurez impropia de la presión del momento, gestionó su ventaja con una calma absoluta. El Lugo, desmoralizado, apenas encontró resquicios para inquietar la portería visitante. Con el pitido final, el Zamora certificó su clasificación matemática, permitiendo a su afición celebrar un triunfo que es, en realidad, el pasaporte a la esperanza de un ascenso muy deseado.

Ahora, a falta de dos jornadas para la finalización de la Liga regular, el Zamora tratará de acabar en posiciones delanteras de la clasificación para allanar su camino hacia la nueva categoría. Sin lugar a dudas,sería un gran premio a la temporada que están realizando los hombres que dirige Óscar Cano.

Entre los más felices del equipo rojiblanco estuvo Carlos Ramos quien, tras felicitar al Balonmano Zamora por su ascenso, destacó el séptimo play off que va a jugar el Zamora CF y lo valoró asegurando que "nos lo merecemos porque ha sido una temporada con muchos altibajos, el equipo ha estado unido, ha trabajado en silencio y el ruido lo ha creado en el campo que es donde hay que hacerlo".

Carlos Ramos recordó que esta campaña "han venido muy mal dadas, ha habido momentos en los que mucha gente no creía pero el equipo ha seguido unido, peleando, entrenando cada día más y aquí está la recompensa. Es el primer objetivo cumplido, pero no paramos porque somos un equipo ambicioso desde la humildad pero vamos a por más".

Ahora habrá que intentar alcanzar al Celta en el segundo puesto: "Hay que seguir trabajando, hay que seguir remando como lo estamos haciendo. Ahora mismo somos un equipo muy jodido, muy sólido y arriba tenemos dinamita. La plantilla está haciendo un gran trabajo con el staf técnico. Hay que asegurar el tercer puesto del play off, queda mucho por hacer y hay que ser ambiciosos", añadió el jugador zamorano. n

Óscar Cano recordó que ya después del partido contra el Barakaldo aseguró que el Zamora jugaría el play off: "A veces los entrenadores nos aventuramos, somos así de estúpidos, pero había que dar un mensaje y un discurso en aquel momento porque, cuando vienen mal dadas, los jugadores lo primero que hacen es dudar de si mismos. Pero la de dudar de los demás es una respuesta engañosa porque lo que están haciendo es dudar de si mismos. No podíamos dudar porque si yo acepté el reto de venir a un club tan grande y con tanta historia es porque me encantaba la plantilla que se había confeccionado aunque todo es mejorable. Estoy muy contento por ellos porque sabemos de la dificultad que tiene esta categoría, la de veces que hay que levantarse, porque se trata de eso, de resistir, de no recaer, de pensar que tienes delante de ti otro partido que te puede levantar".

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El entrenador del Zamora CF negó que éste sea el equipo de Óscar Cano: "Está de moda lo del equipo de autor, pero el equipo es de autores, los jugadores, porque si ellos no quieren es imposible que se pueda ganar un partido. Lo digo en el momento en el que más contento estoy posiblemente de mi vida, porque hemos dejado atrás equipos con presupuestos superiores y sería muy fácil abandonarme al elogio. Pero insisto en que el fútbol es de los jugadores. Sin el compromiso y la calidad que tienen sería imposible", añadió el técnico andaluz. n