Mario Ballesteros Lorenzo, del Shotokan Karate Benavente , logra un brillante quinto puesto en el Campeonato de España Infantil

El joven karateka Mario Ballesteros Lorenzo firmó una destacada actuación en el Campeonato de España Infantil de Kárate celebrado en Oviedo, donde representó a la selección de Castilla y León en la categoría de kata benjamín.

El deportista de Shotokan Kárate Benavente finalizó en una meritoria quinta posición nacional, quedándose a las puertas de las semifinales tras un ajustado enfrentamiento decidido por dos banderas a una.

Este resultado cobra todavía más valor al tratarse de la primera participación de Mario en un Campeonato de España y contando únicamente con 5 años de edad, demostrando una enorme proyección deportiva, además de una gran actitud y valentía sobre el tatami.

Natural de Tábara, Mario continúa creciendo competición tras competición gracias a su esfuerzo, disciplina y constancia diaria, consolidándose como una de las jóvenes promesas del karate regional.

Desde Shotokan Karate Benavente no dudaron en “felicitar a Mario y a su familia por este magnífico resultado, así como agradecer el trabajo y apoyo de todas las personas que forman parte de su evolución deportiva”.