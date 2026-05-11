Kárate
Mario Ballesteros Lorenzo, del Shotokan Karate Benavente , logra un brillante quinto puesto en el Campeonato de España Infantil
El pequeño de cinco años debutaba en un Nacional y mostró una gran proyección
P. F.
El joven karateka Mario Ballesteros Lorenzo firmó una destacada actuación en el Campeonato de España Infantil de Kárate celebrado en Oviedo, donde representó a la selección de Castilla y León en la categoría de kata benjamín.
El deportista de Shotokan Kárate Benavente finalizó en una meritoria quinta posición nacional, quedándose a las puertas de las semifinales tras un ajustado enfrentamiento decidido por dos banderas a una.
Este resultado cobra todavía más valor al tratarse de la primera participación de Mario en un Campeonato de España y contando únicamente con 5 años de edad, demostrando una enorme proyección deportiva, además de una gran actitud y valentía sobre el tatami.
Natural de Tábara, Mario continúa creciendo competición tras competición gracias a su esfuerzo, disciplina y constancia diaria, consolidándose como una de las jóvenes promesas del karate regional.
Desde Shotokan Karate Benavente no dudaron en “felicitar a Mario y a su familia por este magnífico resultado, así como agradecer el trabajo y apoyo de todas las personas que forman parte de su evolución deportiva”.
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