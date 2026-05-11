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Jaime Carro, del Natación San José Obrero, logra plaza para el Campeonato de España Infantil

El club acudió con una decena de nadadores al Trofeo "Cáceres Patrimonio de la Humanidad"

Expedición del Natación Sanjo

Expedición del Natación Sanjo / Cedida

P. F.

Jaime Carro fue el más destacado de la expedición del Club Deportivo Natación San José Obrero, que acudió con una decena de nadadores a Cáceres para participar en el XXVIII Trofeo "Cáceres Patrimonio de la Humanidad".

Los deportistas del Sanjo registraron buenas marcas y sobresalió Jaime Carro Martín, el cual consiguió la marca mínima en la prueba del 100 libre masculino para participar en el próximo Campeonato de España Infantil de Verano, que tendrá lugar en las Palmas de Gran Canaria y obteniendo el tercer puesto en la Categoría B masculina.

RESULTADOS

- Mara Carbajo:

- 50 L: 29.03 MMP

- 100 L: 1:04.24

- 50 E: 34.26 MMP

- 100 E: 1:15.01 MMP

- Ariadna De Paz:

- 200 Est: 2:45.20 MMP

- 200 B: 3:01.32

- 50 B: 39.08

- Alba Muriel:

- 400 L: 4:53.46

- 100 L: 1:04.76 MMP

- 100 E: 1:11.56

- 200 E: 2:33.70

- Irene B. Nieto:

- 100 E: 1:21.02 MMP

- 100 B: 1:21.64

- 200 B: 2:57.53

- 200 Est.: 2:51.41

- Lucía Pérez:

- 100 L: 1:10.39 MMP

- 400 L: 5:33.82 MMP

- 200 Est: 2:57.36 MMP

- 100 E: 1:19.69

- Mateo Manías:

- 400 L: 4:06.58 MMP

- 200 L: 1:56.83 MMP

- 100 L: 54.04 MMP

- 50 L: 25.02 MMP

- Alvaro De Paz:

- 100 M: 1:02.79 MMP

- 200 Est: 2:23.49 MMP

- 50 M: 28.28 MMP

- 50 L : 26. 89 MMP

- Jaime Carro:

- 100 L: 54:96 MMP Y MINIMA CTO. ESPAÑA INFANTIL VERANO

- 400 L: 4:25.86 MMP

- 100 E: 1:01.77 MMP

- 200 E: 2:16.34 MMP

- Víctor Fresno:

- 100 L: 1:01.60 MMP

- 400 L: 4:53.54 MMP

- 200 Est: 2:41.29 MMP

- 100 E: 1:12.48 MMP

- Mateo Martín:

- 100 B: 1:20.62 MMP

- 100 L: 1:07.40 MMP

- 200 Est: 2:48.45 MMP

- 100 E : 1:16.07 MMP

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