La gran fiesta del ascenso del Balonmano Zamora: los Guerreros se lo pasan en grande por el casco histórico

El Balonmano Caja Rural Zamora alargó ayer su celebración por el ascenso a División de Honor Plata con un recorrido por las calles del caso antiguo de la capital y la clásica visita a las instituciones locales. Un último acto dentro de un festejo que arrancó en el pabellón Javier Díaz el pasado domingo y que continuó con la llegada del equipo a la plaza de La Marina horas después.

Una rúa por el casco antiguo

Sin mucho tiempo para recuperarse del esfuerzo de la fase de ascenso y la posterior celebración, los "Guerreros de Viriato" se citaron con su afición en la catedral para disfrutar de una última tarde de gloria antes del cierre de curso. Una "rúa del ascenso" con paradas en la Iglesia de San Ildefonso, Diputación de Zamora y Ayuntamiento de Zamora.

Ofrenda floral

En la iglesia, con ofrenda floral a la Virgen del Amor Hermoso, el obispo de Zamora resaltó el espíritu de equipo que llevó al éxito al cuadro de Viriato. Un acto solemne en medio de un recorrido divertido, en el que la afición y el conjunto pistacho bailaba y cantaba al ritmo de una animosa charanga estando los protagonistas subidos al remolque de un tractor verde que no dejó indiferente a nadie. Ni a los hinchas ni a los zamoranos que se toparon con la fiesta tanto en San Torcuato como en Santa Clara.

El equipo zamorano y varios seguidores posan junto al obispo a las puertas de la iglesia de San Ildefonso.

Más apoyo de la Diputación

Pero antes de acudir al centro de la ciudad, el BM Caja Rural Zamora hizo parada en la Diputación de Zamora donde el presidente Javier Faúndez agradeció el trabajo del club, felicitó al equipo y aprovechó para señalar que la entidad aumentará el esfuerzo económico para ayudar al club en su nueva categoría.

Foto de familia del Balonmano Zamora en su visita a la Diputación de Zamora / Alba Prieto

Recepción en el Ayuntamiento y salida al balcón

La celebración tocó a su fin en la Plaza Mayor para la afición, sin que la lluvia pudiera ensombrecer la tarde. Un último destino que para el cuadro de Félix Mojón estuvo en el Ayuntamiento de Zamora donde, antes de salir al balón para echar el cierre, el alcalde Francisco Guarido y el concejal de deportes dedicaron unas bonitas palabras al club y al grupo de jugadores, deseando repetir cita el año que viene con un soñado ascenso a Liga Asobal.