Elba Álvarez, campeona de la Copa de la Reina con el Bera Bera

El Super Amara Bera Bera consiguió su cuarta Copa de la Reina consecutiva (26-21), décima de su historia, tras derrotar en la final a un Atlético Guardés que plantó cara hasta que le llegaron las fuerzas y no tuvo opciones de poder con las anfitrionas. La zamorana Elba Álvarez fue la máxima goleadora del equipo donostiarra con siete goles (cinco de penalti) y además fue elegida mejor jugadora de su semifinal en la que se impusieron al Elda (25-23) con otros siete goles de la internacional zamorana (uno de penalti). La final se decidió en la segunda mitad que trajo la mejor versión del Bera Bera, del brazo de la Guerrera Carmen Arroyo y otra vez con Lucía Prades, ambas fundamentales junto Karsten y Elba Álvarez para celebrar de formal tranquila un merecido triunfo.