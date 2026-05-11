El CD Natación Zamora acaba sexto en XXXVIII Trofeo Cáceres Patrimonio de la Humanidad

El CD Natación Zamora acudió el pasado fin de semana al XXVIII Trofeo Cáceres Patrimonio de la Humanidad, campeonato en el que finalizó en la sexta posición de la clasificación general. Un lugar de mucho mérito, ya que la cita reunió a más de 200 nadadores de 17 clubes de todo el país.

El éxito del club se forjó a partir de grandes resultados en todas las categorías, desde jóvenes nacidos entre 2011 y 2014 a sus deportistas absolutos. Buenas actuaciones que, pese a contar solo con una representación de doce nadadores, impulsaron a los zamoranos a los primeros puestos de una reñida clasificación.

Destacados a nivel individual

En el plano individual, la noticia más destacada fue la mínima para el Campeonato de España Junior de Verano lograda por Diego Fernández Hernández en los 800 metros libres. Con una marca de 8:35.74, el nadador asegura su presencia en la cita nacional de Sabadell. Además, Diego demostró tener el ritmo necesario también en los 1500 metros libres; a pesar de ser descalificado en dicha prueba, el registro alcanzado confirmó que tiene el objetivo nacional plenamente a su alcance.

Otro nombre propio fue el de Hugo Guerra San Martín, quien se alzó con la segunda plaza en la clasificación por puntos FINA de la Categoría B. Hugo sumó 558 puntos gracias a su imponente marca de 54.46 en los 100 metros libres, confirmándose como uno de los nadadores más rápidos de su generación.

En cuanto a los éxitos en el medallero, el CD Natación Zamora cosechó un impresionante botín de 12 metales (5 oros, 4 platas y 3 bronces). Destacaron las victorias de Sara Pomar Solana en 200 metros Braza y 400 metros Estilos (además de una plata en 200 metros Mariposa), los triunfos de Hugo Guerra en 100 metros Espalda y 100m Libres, y el oro de Alejandro Aguiar en los 200 metros Mariposa. A estos triunfos se sumaron los podios de Alejandro López Martín, Abel San Bernardo y el gran papel de los equipos de relevos.

Estos fueron los resultados individuales de los nadadores zamoranos en Cáceres: