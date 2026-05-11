Natación
El CD Natación Zamora acaba sexto en XXXVIII Trofeo Cáceres Patrimonio de la Humanidad
La delegación zamorana, de solo doce nadadores, lució su talento ante 17 clubes del panorama nacional
El CD Natación Zamora acudió el pasado fin de semana al XXVIII Trofeo Cáceres Patrimonio de la Humanidad, campeonato en el que finalizó en la sexta posición de la clasificación general. Un lugar de mucho mérito, ya que la cita reunió a más de 200 nadadores de 17 clubes de todo el país.
El éxito del club se forjó a partir de grandes resultados en todas las categorías, desde jóvenes nacidos entre 2011 y 2014 a sus deportistas absolutos. Buenas actuaciones que, pese a contar solo con una representación de doce nadadores, impulsaron a los zamoranos a los primeros puestos de una reñida clasificación.
Destacados a nivel individual
En el plano individual, la noticia más destacada fue la mínima para el Campeonato de España Junior de Verano lograda por Diego Fernández Hernández en los 800 metros libres. Con una marca de 8:35.74, el nadador asegura su presencia en la cita nacional de Sabadell. Además, Diego demostró tener el ritmo necesario también en los 1500 metros libres; a pesar de ser descalificado en dicha prueba, el registro alcanzado confirmó que tiene el objetivo nacional plenamente a su alcance.
Otro nombre propio fue el de Hugo Guerra San Martín, quien se alzó con la segunda plaza en la clasificación por puntos FINA de la Categoría B. Hugo sumó 558 puntos gracias a su imponente marca de 54.46 en los 100 metros libres, confirmándose como uno de los nadadores más rápidos de su generación.
En cuanto a los éxitos en el medallero, el CD Natación Zamora cosechó un impresionante botín de 12 metales (5 oros, 4 platas y 3 bronces). Destacaron las victorias de Sara Pomar Solana en 200 metros Braza y 400 metros Estilos (además de una plata en 200 metros Mariposa), los triunfos de Hugo Guerra en 100 metros Espalda y 100m Libres, y el oro de Alejandro Aguiar en los 200 metros Mariposa. A estos triunfos se sumaron los podios de Alejandro López Martín, Abel San Bernardo y el gran papel de los equipos de relevos.
Estos fueron los resultados individuales de los nadadores zamoranos en Cáceres:
Resultados del CD Natación Zamora
- Abel San Bernardo Masero (Categoría A): 14º en 100m Libres (57.98), 5º en 100m Mariposa (1:03.39), 10º en 50m Libres (26.23) y 3º en 50m Mariposa (27.78).
- África Refoyo Martín: 5ª en 100m Espalda Cat. B (1:12.90), 10ª en 100m Libres Cat. B (1:07.18), 7ª en 200m Espalda Absoluto (2:42.69) y 6ª en 400m Libres Cat. B (5:01.80).
- Alejandro Aguiar Requejo: 7º en 100m Mariposa Cat. A (1:05.76), 1º en 200m Mariposa Absoluto (2:32.16) y 9º en 50m Mariposa Cat. A (29.55).
- Alejandro López Martín: 8º en 100m Libres Cat. A (55.18), 4º en 200m Libres Absoluto (1:57.45), 3º en 400m Libres Cat. A (4:10.72) y 5º en 800m Libres Absoluto (8:46.75).
- Alexandre Gomes Coco: 8º en 100m Mariposa Cat. A (1:06.90), 6º en 400m Libres Cat. A (4:24.18), 19º en 50m Libres Cat. A (27.62) y 6º en 800m Libres Absoluto (8:57.28).
- Candelas Prieto García (Categoría B): 22ª en 100m Libres (1:11.90), 15ª en 100m Mariposa (1:22.49) y 15ª en 400m Libres (5:22.25).
- Diego Fernández Hernández (Absoluto): 3º en 800m Libres (8:35.74 - Mínima Nacional) y Descalificado en 1500m Libres.
- Hugo Fernández Hernández (Categoría A): 8º en 50m Braza (31.72), Descalificado en 100m Braza y 200m Braza Absoluto.
- Hugo Guerra San Martín (Categoría B): 1º en 100m Espalda (1:00.25), 1º en 100m Libres (54.46) y 2º en 400m Libres (4:25.17).
- Mencía Pérez Lafuente (Categoría B): 19ª en 100m Libres (1:10.98), 9ª en 200m Estilos (2:56.21), 8ª en 400m Libres (5:07.99) y Descalificada en 100m Mariposa.
- Pablo López Martín: 4º en 100m Braza Cat. B (1:14.40), 4º en 100m Libres Cat. B (59.55), 11º en 200m Libres Absoluto (2:09.50) y 4º en 400m Libres Cat. B (4:41.46).
- Sara Pomar Solana (Absoluto): 1ª en 200m Braza (2:44.63), 2ª en 200m Mariposa (2:29.09) y 1ª en 400m Estilos (5:16.72).
Resultados en Relevos (Categoría B):
- 4x50 m Estilos Mixto: 2ª posición (2:04.71) con Hugo Guerra San Martín, Pablo López Martín, África Refoyo Martín y Candelas Prieto García.
- 4x50 m Libres Mixto: 2ª posición (1:52.57) con Candelas Prieto García, África Refoyo Martín, Pablo López Martín y Hugo Guerra San Martín.
- 4x100 m Estilos Mixto: 3ª posición (4:48.03) con Pablo López Martín, Mencía Pérez Lafuente, África Refoyo Martín y Hugo Guerra San Martín.
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