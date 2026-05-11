El CB Zamora también perdió contra CD Base

El CB Zamora terminó su participación en la eliminatoria previa a la fase de ascenso a Tercera FEB encajando una ajustada derrota por 71-68 frente al CD Base de Segovia. El filial blanquiazul también había perdido sus dos partidos anteriores ante Aldeamayor por 76-54 y Palencia por 75-68.

Por su parte, el Aldeamayor consiguió el primer puesto final y el derecho a disputar la fase final para el ascenso tras derrotar también ayer en el Manuel Camba al Palencia por 90-69.

El filial zamorano jugó un partido muy igualado frente al Base segoviano en el que protagonizó un buen comienzo aunque cerraba el primer cuarto a remolque con 15-6. Los zamoranos se acercaron a 17-14 pero un nuevo arreón de su rival supuso un duro parcial que le llevó de 30-24 a 35-24 tras dos minutos sin anotar antes del descanso.

La segunda parte comenzó con un CD Base muy sólido que mantenía ventajas de diez puntos en el marcador e incluso llegó a distanciarse a 50-36. Pero el último cuarto comenzó con 59-44 y ahí comenzó la remontada del CB Zamora con un parcial de 12-0 para acercarse primero a 61-60 e igualar el encuentro a 66.

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El partido entró en los dos últimos minutos con 69-66 pero dos tiros libres acertados por los zamoranos redujeron las diferencia a solo un punto. Realizaron entonces falta rápida y el Base tan sólo pudo anotar un tiro libre. Con 70-68 el CBZ dispuso de ocho segundos para anotar pero un fallo en el pase permitió al Base anotar el definitivo 71-68.