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El CB Zamora también perdió contra CD Base

El filial blanquiazul termina la previa de la fase de ascenso sin conocer la victoria tras un partido que se decidió en el último minuto

Los jugadores del CBZ tras finalizar el partido. | LOZ

Los jugadores del CBZ tras finalizar el partido. | LOZ

M. L. S.

Zamora

El CB Zamora terminó su participación en la eliminatoria previa a la fase de ascenso a Tercera FEB encajando una ajustada derrota por 71-68 frente al CD Base de Segovia. El filial blanquiazul también había perdido sus dos partidos anteriores ante Aldeamayor por 76-54 y Palencia por 75-68.

Por su parte, el Aldeamayor consiguió el primer puesto final y el derecho a disputar la fase final para el ascenso tras derrotar también ayer en el Manuel Camba al Palencia por 90-69.

El filial zamorano jugó un partido muy igualado frente al Base segoviano en el que protagonizó un buen comienzo aunque cerraba el primer cuarto a remolque con 15-6. Los zamoranos se acercaron a 17-14 pero un nuevo arreón de su rival supuso un duro parcial que le llevó de 30-24 a 35-24 tras dos minutos sin anotar antes del descanso.

La segunda parte comenzó con un CD Base muy sólido que mantenía ventajas de diez puntos en el marcador e incluso llegó a distanciarse a 50-36. Pero el último cuarto comenzó con 59-44 y ahí comenzó la remontada del CB Zamora con un parcial de 12-0 para acercarse primero a 61-60 e igualar el encuentro a 66.

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El partido entró en los dos últimos minutos con 69-66 pero dos tiros libres acertados por los zamoranos redujeron las diferencia a solo un punto. Realizaron entonces falta rápida y el Base tan sólo pudo anotar un tiro libre. Con 70-68 el CBZ dispuso de ocho segundos para anotar pero un fallo en el pase permitió al Base anotar el definitivo 71-68.

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