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Benavente golea pero solo un milagro le salvará

M. L. S.

Zamora

El CD Benavente firmó una brillante goleada ante el Victoria (5-0) que no le valió para eludir el descenso directo ya que la victoria del Béjar ante el Zamora B (2-1) le relega al puesto 12 pero se salvaría finalmente si suben desde Tercera División, el Betis y La Bañeza a Segunda RFEF. n

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