Un auténtico fiestón: así vivió la afición zamorana el ascenso a Plata del BM Caja Rural Zamora
Los hinchas que no pudieron viajar a Galicia vivieron el partido con intensidad en el café Universal
El Balonmano Caja Rural Zamora obtuvo ayer por la tarde el tan deseado ascenso a División de Honor Plata después de ganar a Valinox Novás por un contundente 20-32.
Ni siquiera el factor cancha jugó un papel decisivo para el equipo gallego, ya que la afición zamorana se movilizó en masa y tiñó de pistacho el pabellón Javi Díaz para acompañar al conjunto pistacho hacia la victoria.
Ya por la noche, los viriatos llegaban a Zamora para celebrar el ascenso con la hinchada, que los esperaba en la Plaza de La Marina. Como es tradición en estas ocasiones, los jugadores y parte de la afición se metieron en la fuente para festejar la victoria y el regreso del equipo a su categoría.
Los aficionados que no pudieron viajar a O Rosal disfrutaron de la victoria en el café Universal, donde un marcador ventajoso desde el principio les evitó nervios y tensiones, dejando para la tarde de ayer solo alegría y jolgorio.
Así, entre cánticos, gritos y aplausos, la hinchada local saboreó a kilómetros de distancia un ascenso muy deseado que seguirá celebrándose en la tarde de hoy en las calles de Zamora.
- DIRECTO | CD Lugo - Zamora CF: sigue el directo con nosotros
- La lluvia pega fuerte en Zamora, pero hay un pueblo en el que ha caído más que en el resto
- Localizado un cuerpo sin vida en el interior de un turismo calcinado en Fresno de la Ribera: el conductor podría ser de nacionalidad suiza
- El pastoreo, uno de los oficios más duros del campo zamorano
- El niño alistano que sintió la llamada de la Virgen de Fátima
- El Balonmano Caja Rural Zamora logra el ascenso a División de Honor Plata superando a Valinox Novás en su casa
- El Zamora entra en el play off de ascenso por la puerta grande
- Ya es oficial: Pablo Novo será el candidato de IU a la Alcaldía de Zamora