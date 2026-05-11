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Un auténtico fiestón: así vivió la afición zamorana el ascenso a Plata del BM Caja Rural Zamora

Los hinchas que no pudieron viajar a Galicia vivieron el partido con intensidad en el café Universal

Eugenio Viñas

El Balonmano Caja Rural Zamora obtuvo ayer por la tarde el tan deseado ascenso a División de Honor Plata después de ganar a Valinox Novás por un contundente 20-32.

Ni siquiera el factor cancha jugó un papel decisivo para el equipo gallego, ya que la afición zamorana se movilizó en masa y tiñó de pistacho el pabellón Javi Díaz para acompañar al conjunto pistacho hacia la victoria.

Ya por la noche, los viriatos llegaban a Zamora para celebrar el ascenso con la hinchada, que los esperaba en la Plaza de La Marina. Como es tradición en estas ocasiones, los jugadores y parte de la afición se metieron en la fuente para festejar la victoria y el regreso del equipo a su categoría.

Los aficionados que no pudieron viajar a O Rosal disfrutaron de la victoria en el café Universal, donde un marcador ventajoso desde el principio les evitó nervios y tensiones, dejando para la tarde de ayer solo alegría y jolgorio.

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Así, entre cánticos, gritos y aplausos, la hinchada local saboreó a kilómetros de distancia un ascenso muy deseado que seguirá celebrándose en la tarde de hoy en las calles de Zamora.

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