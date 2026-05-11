Artes Marciales
El Ambar Team sube al podio en el Campeonato de España de BJJ GI & NO-GI 2026
Gabriel Dos Santos Vidal fue el más destacado con un oro y una plata
A. O.
El club benaventano Ambar Team ha completado una actuación de altísimo nivel en el reciente Campeonato de España de BJJ GI & NO-GI 2026. Con una expedición que combinó veteranía y jóvenes promesas, el equipo desplazado logró subir al podio en múltiples categorías, reafirmando su proyección nacional.
Una vez más, Gabriel Dos Santos Vidal se alzó como uno de los nombres propios del torneo al proclamarse campeón de España (oro) en la categoría Male GI / Blue / Adult / -80 kg. Además, redondeó su actuación con una medalla de plata en la competitiva división de Absoluto GI.
Resultados destacados por categorías
La cantera y los veteranos del club sumaron metales de gran valor en diversas modalidades:
Juveniles:
Ismail Oubelhag: Destacó con una plata en NO-GI (-67 kg) y un bronce en GI (-67 kg).
Rayane Oubelhaj: Logró el bronce en la modalidad NO-GI (-62 kg).
Cinturones Marrones y Negros:
Carlos Eduardo Barbosa: Gran despliegue con tres medallas: dos platas en Master (GI y NO-GI -68 kg) y un bronce en el Absoluto GI de cinturón negro.
Gerardo Pérez Gómez: Se colgó la plata en Male GI / Brown / Master 4 / -68 kg.
Cinturones Morados y Azules:
Jairo Martín Leal: Obtuvo la plata en NO-GI y el bronce en GI en la categoría Master 3 (-68 kg).
Cristian Fieraru Costel: Consiguió el bronce en Male GI / Purple / Adult / -62 kg.
El club también estuvo representado por Ángel Herrero y José Ramos, quienes demostraron un gran espíritu de lucha en categorías muy concurridas, quedándose a las puertas de los puestos de medalla.
Tras estos excelentes resultados, el Ámbar Team regresa a Benavente con la satisfacción del deber cumplido, retomando los entrenamientos en el dojo para preparar los próximos objetivos de la temporada.
- DIRECTO | CD Lugo - Zamora CF: sigue el directo con nosotros
- La lluvia pega fuerte en Zamora, pero hay un pueblo en el que ha caído más que en el resto
- Localizado un cuerpo sin vida en el interior de un turismo calcinado en Fresno de la Ribera: el conductor podría ser de nacionalidad suiza
- El niño alistano que sintió la llamada de la Virgen de Fátima
- El pastoreo, uno de los oficios más duros del campo zamorano
- Toro brinda por sus vinos y por una Denominación de Origen 'libre' de plantas de biogás
- El Balonmano Caja Rural Zamora logra el ascenso a División de Honor Plata superando a Valinox Novás en su casa
- Ya es oficial: Pablo Novo será el candidato de IU a la Alcaldía de Zamora