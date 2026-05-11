El Rayo Vallecano aplaza su salvación y el Girona sigue en peligro

El Rayo, con un gol del brasileño Alemao a los 85 minutos, y el Girona, con otro del uruguayo Christian Stuani a los 89, empataron este lunes en Vallecas, en un duelo que sirvió para que el conjunto madrileño diese un nuevo paso hacía la salvación y que no solventó los problemas del equipo catalán, que sigue sintiendo de cerca el acecho de un descenso al que con el punto sumado condena al Real Oviedo a falta de tres jornadas para el final.

Cuatro días después del histórico pase a la final de la Liga Conferencia, el Rayo regresó a Vallecas en plena euforia en busca de tres puntos vitales para sellar la permanencia, algo que también persigue el Girona, más necesitado por su posición cercana al descenso a falta de solo tres jornadas para concluir el campeonato.

El partido tuvo un ritmo muy lento en los primeros minutos, sin dominador claro, sin ocasiones y sin jugadas que levantaran al público de sus asientos. Todo cambió a los 19 minutos, cuando una pérdida del Rayo en su defensa por el lado izquierdo permitió una recuperación de Joel Roca, que se marchó de Augusto Batalla y su disparo a puerta lo taponó Oscar Valentín con acierto.

Esa ocasión hizo despertar al Rayo, que comenzó a triangular más, sobre todo buscando a Jorge de Frutos y Fran Pérez en los extremos, algo que obligó al Girona a estar más alerta en defensa. Lo hizo bien hasta que se llevó un buen susto justo antes del descanso con una buena jugada rápida que culminó Sergio Camello con un disparo seco cruzado por bajo que despejó con acierto el portero argentino Paulo Gazzaniga.

En la segunda parte el Rayo se hizo dueño del partido y su mejoría se notó en la forma en que sometió al Girona, que, aunque no sufrió en exceso, sobre todo porque Fran Beltrán puso criterio a su centro del campo, sí que multiplicó sus llegadas al área rival.

El partido se animó en los minutos finales. Primero el Rayo se adelantó en el marcador a los 85 con un disparo de Unai López que desvió a gol Alemao y poco después Stuani, con un remate de cabeza tras un córner, batió a Batalla.

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Con este resultado, el Rayo Vallecano se sitúa décimo con 43 puntos, a dos de la séptima plaza que da acceso a Europa, y el Girona se queda decimoséptimo con 39, solo dos por encima del descenso, pero consuma matemáticamente el regreso a Segunda del Real Oviedo.