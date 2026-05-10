Zamora sale a la calle para festejar el ascenso del Balonmano a División de Honor Plata
La afición y las instituciones de Zamora acompañarán al equipo en la celebración de su ascenso a División de Honor Plata
El ascenso del BM Caja Rural Zamora a la División de Honor Plata ha movilizado a la afición, que ha esperado impaciente la llegada del equipo a la ciudad. Mañana, 11 de mayo, se celebrará la rúa oficial de ascenso, en la que el equipo estará acompañado no solo por la afición sino por las instituciones.
El recorrido oficial comenzará en la Plaza de la Catedral a las 17.30 horas, y seguirá por la Iglesia de San Ildefonso (18.00 horas) donde se hará la ofrenda a la Virgen del Amor Hermoso. De ahí partirá a la Diputación Provincial (19.00 horas), donde el equipo será recibido. A las 20.15 horas tendrá lugar la Recepción en Ayuntamiento de Zamora y el colofón final lo pondrá la celebración en la Plaza Mayor.
- La lluvia pega fuerte en Zamora, pero hay un pueblo en el que ha caído más que en el resto
- Riofrío de Aliste, primer municipio alistano que logra erradicar los minifundios
- Localizado el cuerpo sin vida de una persona en el interior de un turismo calcinado en Fresno de la Ribera
- Agentes Medioambientales encuentran en Zamora un lobo abatido a tiros
- Cerezal de Sanabria denunció hace un año el cierre de fincas sin permiso, que está provocando la muerte de cérvidos
- Toro brinda por sus vinos y por una Denominación de Origen 'libre' de plantas de biogás
- El renovado Cristo de Morales planta cara al cielo en una campa a rebosar
- Una zamorana descubre la estrategia de las raíces ante la falta de fósforo