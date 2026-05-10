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Zamora sale a la calle para festejar el ascenso del Balonmano a División de Honor Plata

La afición y las instituciones de Zamora acompañarán al equipo en la celebración de su ascenso a División de Honor Plata

Zamora recibe al BM Caja Rural tras el ascenso a la División de Honor Plata

Zamora recibe al BM Caja Rural tras el ascenso a la División de Honor Plata

Gaby Marcos

El ascenso del BM Caja Rural Zamora a la División de Honor Plata ha movilizado a la afición, que ha esperado impaciente la llegada del equipo a la ciudad. Mañana, 11 de mayo, se celebrará la rúa oficial de ascenso, en la que el equipo estará acompañado no solo por la afición sino por las instituciones.

El recorrido oficial comenzará en la Plaza de la Catedral a las 17.30 horas, y seguirá por la Iglesia de San Ildefonso (18.00 horas) donde se hará la ofrenda a la Virgen del Amor Hermoso. De ahí partirá a la Diputación Provincial (19.00 horas), donde el equipo será recibido. A las 20.15 horas tendrá lugar la Recepción en Ayuntamiento de Zamora y el colofón final lo pondrá la celebración en la Plaza Mayor.

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