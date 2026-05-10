El Zamora entra en el play off de ascenso por la puerta grande

El Zamora CF consiguió la clasificación matemática para el play off de ascenso a Segunda División tras derrotar de forma merecida a un Lugo que tan sólo tuvo sus opciones al empatar al borde del descanso (1-1) tras una primera parte en la que los rojiblancos le superaron en todos los frentes. Tras el descanso, la tónica del encuentro no cambió y el Zamora volvió a superar en todos los frentes a su rival con un primer gol de Mario García (1-2) y la sentencia que puso Markel, también de cabeza (1-3).

El Zamora llegaba con un cómodo margen respecto al límite del play off a Lugo y esa tranquilidad supo aprovecharla para tener controlado el partido desde los primeros instantes y pronto Losada se mostró como el hombre más peligroso del equipo para marcar el primer gol en un magnífico remate de cabeza que hacía justicia al dominio rojiblanco.

El Zamora siguió teniendo el balón y encerrando a su rival en su área para que Losada siguiese buscando el gol en una gran combinación de Ramos y Sergi López que el ariete zamorano pusiera a prueba al portego gallego que fue el mejor de su equipo durante todo el partido. Poco después Carlos Ramos lanza una falta, se la pone en la cabeza a Mario Losada que remata pero el portero del Lugo vuelve a rechazar. Y en el minuto 39, Abde centraba para que Mario Losada rematase a placer de cabeza para poner el 0-1.

Pero toda la alegría por el buen juego del Zamora se vino abajo al límite del descanso cuando el árbitro apreció derribo dentro del área de Athuman sobre Balboa. Y el consiguiente penalti suponía el (1-1) para el Lugo.

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Afortunadamente, el penalti fue un pero espejismo porque el Zamora siguió siendo el dueño del partido durante la segunda parte y volvía a imponerse en las jugadas a balón parado como la falta que lanzó Márquez para que Mario García cabecease a la red el 1-2 en el minuto 57. El Lugo no tuvo capacidad de reacción y las ocasiones del Zamora siguieron sucediéndose con un Marc Martínez que evitó que la goleada hubiera sido mayor. Hasta que Carbonell, instantes después de entrar en el campo, robó un balón en el centro del campo, se plantó ante el portero y le batió con un magnífico tiro ajustado al poste (1-3), un gol que valía un play off de ascenso a la división de plata del fútbol español.